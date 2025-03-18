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Шкарин Антон
Шкарин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Добрушский Сергей 9 2
|Сухов Алексей 11 2
|Жуков Роман 17 1
|Пономарёв Владимир 14 1
|Емышев Владимир 13 1
|Gartner - Гартнер 3563 1
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Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
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