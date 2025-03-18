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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шкарин Антон


18.03.2025 «МСофт» и «Сайберпик» объединяют усилия для защиты чувствительной информации   1
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна? 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1
21.11.2018 «Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шкарин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

CyberPeak - СайберПик 14 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Atlassian 120 1
Microsoft Corporation 24717 1
Varonis Systems 38 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Эшелон НПО 131 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
MSoft - МСофт 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6804 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12786 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13392 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3909 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 115 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 338 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 906 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2976 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7466 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9409 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 638 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 129 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 214 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1702 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5787 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2702 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3964 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2218 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 749 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Atlassian - Confluence 116 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 246 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4566 1
Ред Софт - Ред Адм 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
CyberPeak - Спектр DAG/DCAP 1 1
MSoft MFlash 17 1
VK WorkDisk 5 1
Добрушский Сергей 9 2
Сухов Алексей 11 2
Жуков Роман 17 1
Пономарёв Владимир 14 1
Емышев Владимир 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 671 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2338 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 1
Платёжное поручение - Payment order 226 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 1
Gartner - Гартнер 3563 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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