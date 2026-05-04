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Индексная книга (каталог) CNews*
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Краснов Сергей

СОБЫТИЯ


04.05.2026 Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом 1
13.04.2017 «Ростелеком» организовал виртуальную частную сеть для «Кровельного центра» 1
31.10.2014 Андрей Хлызов - Надежность – всему голова 1
28.01.2013 Softline внедрила систему управления неструктурированными данными в «ЦентрОбуви» 1
17.08.2011 Softline и Symantec предоставят полный спектр услуг и решений для обеспечения ИБ 2
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Краснов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит - SafeLine 40 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
ВирусБлокАда 17 1
Senetsy - Сенетси-интеграция 2 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Алмитек 17 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Информзащита 941 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ESET - ESET Software 1161 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Bitdefender 171 1
F-Secure 216 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Qualys 73 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Arbor Networks 62 1
ДиалогНаука 271 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Varonis Systems 42 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Kerio Technologies 66 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Кровельный центр 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Кибербезопасность - Mobile security - Mobile device security 57 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
Nokia PC Suite 15 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Sungard Availability Services 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 8 1
Linux OS 11533 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Кузьмин Артем 2 1
Семенова Анастасия 2 1
Греф Герман 485 1
Глазков Александр 151 1
Земков Сергей 159 1
Хлызов Андрей 21 1
Васильев Дмитрий 76 1
Федотова Валентина 6 1
Мякишева Марина 84 1
Фигин Михаил 2 1
Федотов Валентин 7 1
Гречко Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
РБК ТВ - телеканал 83 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Infosecurity - выставка 63 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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