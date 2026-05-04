Индексная книга (каталог) CNews*
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Краснов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Краснов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦентрОбувь ТД 29 1
|Кровельный центр 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
|Кузьмин Артем 2 1
|Семенова Анастасия 2 1
|Греф Герман 485 1
|Глазков Александр 151 1
|Земков Сергей 159 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Федотова Валентина 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Фигин Михаил 2 1
|Федотов Валентин 7 1
|Гречко Олег 7 1
|РБК ТВ - телеканал 83 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.