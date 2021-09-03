Varonis: 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску

Varonis выпустила отчет о рисках SaaS за 2021 г. В отчете рассмотрены основные тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются компании при попытке контролировать цифровые личности пользователей и теневые привилегии, а также риски корпоративных данных в кросс-облачной инфраструктуре.

Аналитики Varonis изучили данные более 200 тыс. цифровых личностей и сотни миллионов облачных активов с помощью решения DatAdvantage Сloud.

Выяснилось, что 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску. При этом учетные записи пользователей, которые больше не используют облачные сервисы, становятся легкой мишенью и существенно увеличивают поверхность атаки на организацию.

Также три из четырех облачных учетных записей внешних подрядчиков остаются активными даже после прекращения сотрудничества с организацией. Одна из четырех «личностей» в SaaS-приложениях и половина в IaaS-сервисах являются машинными. В отличие от живых людей, они подвержены угрозе взлома круглосуточно, так как всегда находятся в системе и обычно игнорируются службами безопасности из‐за работы в фоновом режиме.

44% привилегий пользователей облачных сервисов настроены некорректно — это может сделать организацию уязвимой для взлома учетных записей или эксфильтрации данных. Также три из пяти привилегированных пользователей облачных сервисов являются теневыми администраторами. Они могут вносить изменения на уровне администратора и потенциально нанести ущерб облачному сервису.

Аналитики выяснили, что 15% сотрудников переносят критически важные для компании данные в свои личные облачные учетные записи. В лучшем случае это означает, что данные находятся вне контроля службы безопасности, в худшем — свидетельствует о краже данных. А 16% всех пользователей облачных сервисов выполняют привилегированные действия и 20% из них имеют доступ к конфиденциальным корпоративным данным. Все это может негативно повлиять на работу самого облачного сервиса или на большинство его пользователей.

«Сегодня благодаря облаку исчезли границы между личными и корпоративными учетными записями. Даже рядовые пользователи, не являющиеся администраторами, легко нарушают принципы наименьших привилегий одним нажатием кнопки "поделиться". Если вы не контролируете весь стек SaaS/IaaS в вашей организации, пользователи могут молча копировать, удалять или раскрывать критически важные данные практически кому угодно. Это может быть ваш список клиентов Salesforce, исходный код на GitHub, документы в Box и Google Drive», — отметил Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

Чтобы обезопасить работу в облаках, компания Varonis подготовила чек-лист правил безопасности.

Эксперты советуют открывать сотрудникам минимальный доступ, необходимый для выполнения их служебных обязанностей, проверять активность пользователей на предмет подозрительных или непредусмотренных политиками безопасности действий и устранять теневые учетные записи.

По мнению специалистов Varonis, сохранять данные в безопасности помогут регулярная проверка прав доступа, использование кросс-облачных инструментов обнаружения угроз, периодический аудит настроек конфигурации общего доступа к облаку, а также «гигиена» учетных записей дистанционных сотрудников и подрядчиков.