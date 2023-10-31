Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») объявила об успешном прохождении сертификации в Оперативно-аналитическом центре при президенте Республики Беларусь системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. Решение будет применяться для защиты данных в коммерческих и государственных организациях.

Выданный сертификат подтверждает, что система Makves DCAP полностью отвечает заявленным характеристикам, соответствует требованиям нормативных документов в области безопасности данных и может использоваться в составе негосударственных и государственных информационных систем, за исключением класса 1 согласно СТБ 34.101.30-2017.

Программное обеспечение Makves DCAP прошло испытания по требованиям технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY) и получило Сертификат соответствия № BY/112 02.02. ТР027 036.01 00967 от 24 октября 2023 г. Документ размещен на сайте органа по сертификации.

Комплекс работ по проведению сертификационных испытаний продукта осуществлялся лабораториями «Секьюрити лаб» и «Иттас». Проведенное тестирование подтвердило, что решение Makves DCAP удовлетворяет требованиям Республики Беларусь в области информационной безопасности.

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«В последнее время мы отмечаем повышенный интерес к нашему продукту на территории Республики Беларусь. В связи с этим было принято решение получить сертификат соответствия, чтобы предложить нашим партнёрам и заказчикам зрелое и уже зарекомендовавшее себя на российском рынке DCAP-решение», – сказал директор по развитию компании Makves Дмитрий Петушков.

Makves DCAP – это система аудита и управления информационными ресурсами предприятия. Платформа Makves DCAP помогает определить и устранить риски, связанные с хранением данных и доступом к информационным ресурсам. Makves DCAP находит конфиденциальную информацию и ее копии в открытом доступе, выявляет нарушения политик безопасности, связанные с пользователями. Благодаря продвинутому модулю поведенческого анализа и выявлению аномалий, система помогает оперативно обнаружить и устранить угрозы информационной безопасности.