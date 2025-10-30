Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Интеграция ALD Pro и Makves DCAP усиливает защиту корпоративных данных

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и компания Makves завершили проверку совместимости своих решений — службы каталогов ALD Pro и системы управления корпоративными информационными ресурсами Makves DCAP. Тестирование подтвердило полную совместимость продуктов, их стабильную работу и доступность всех заявленных функций.

Makves DCAP — это система аудита и контроля доступа к информации, обеспечивающая централизованный сбор, анализ и хранение событий безопасности в корпоративной сети. Интеграция со службой каталогов ALD Pro позволяет автоматически получать события аутентификации, изменения объектов каталога, администрирования и другие критически важные действия, происходящие в инфраструктуре компании.

Интеграция систем реализована через протокол Syslog без установки дополнительных агентов на сервере каталога. С помощью syslog ng настроен экспорт событий аутентификации пользователей, изменений объектов каталога (создание, удаление, модификация), действий администраторов и системных сервисов в режиме реального времени. Гибкая маршрутизация логов позволяет масштабировать решение под любые требования инфраструктуры. Передаваемые сообщения фильтруются и форматируются согласно шаблону Makves DCAP, что обеспечивает точную и полную передачу данных. В результате всё, что происходит в домене ALD Pro, мгновенно появляется в системе DCAP, где специалисты службы безопасности могут оперативно выявлять нарушения политик и принимать проактивные меры защиты.

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры
Безопасность

«Совместимость ALD Pro и Makves DCAP демонстрирует подход «Группы Астра» к построению единой экосистемы совместимых технологий. Благодаря ей заказчики получают надёжную централизованную систему контроля доступа и защиты корпоративных данных. Полностью автоматизированный мониторинг доменной инфраструктуры без усложнения её архитектуры позволяет организациям с жёсткими требованиями к безопасности и соблюдению регуляторных норм эффективно управлять идентификацией пользователей и их правами доступа. Это существенно повышает уровень информационной безопасности и эффективность ИТ инфраструктуры», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

«Интеграция с ALD Pro отражает нашу стратегию развития технологических партнёрств с российскими разработчиками. Такое сотрудничество помогает заказчикам поддерживать курс на импортозамещение и одновременно усиливать защиту корпоративных данных», — отметил Дмитрий Петушков, директор по развитию компании Makves.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/