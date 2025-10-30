Интеграция ALD Pro и Makves DCAP усиливает защиту корпоративных данных

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и компания Makves завершили проверку совместимости своих решений — службы каталогов ALD Pro и системы управления корпоративными информационными ресурсами Makves DCAP. Тестирование подтвердило полную совместимость продуктов, их стабильную работу и доступность всех заявленных функций.

Makves DCAP — это система аудита и контроля доступа к информации, обеспечивающая централизованный сбор, анализ и хранение событий безопасности в корпоративной сети. Интеграция со службой каталогов ALD Pro позволяет автоматически получать события аутентификации, изменения объектов каталога, администрирования и другие критически важные действия, происходящие в инфраструктуре компании.

Интеграция систем реализована через протокол Syslog без установки дополнительных агентов на сервере каталога. С помощью syslog ng настроен экспорт событий аутентификации пользователей, изменений объектов каталога (создание, удаление, модификация), действий администраторов и системных сервисов в режиме реального времени. Гибкая маршрутизация логов позволяет масштабировать решение под любые требования инфраструктуры. Передаваемые сообщения фильтруются и форматируются согласно шаблону Makves DCAP, что обеспечивает точную и полную передачу данных. В результате всё, что происходит в домене ALD Pro, мгновенно появляется в системе DCAP, где специалисты службы безопасности могут оперативно выявлять нарушения политик и принимать проактивные меры защиты.

«Совместимость ALD Pro и Makves DCAP демонстрирует подход «Группы Астра» к построению единой экосистемы совместимых технологий. Благодаря ей заказчики получают надёжную централизованную систему контроля доступа и защиты корпоративных данных. Полностью автоматизированный мониторинг доменной инфраструктуры без усложнения её архитектуры позволяет организациям с жёсткими требованиями к безопасности и соблюдению регуляторных норм эффективно управлять идентификацией пользователей и их правами доступа. Это существенно повышает уровень информационной безопасности и эффективность ИТ инфраструктуры», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

«Интеграция с ALD Pro отражает нашу стратегию развития технологических партнёрств с российскими разработчиками. Такое сотрудничество помогает заказчикам поддерживать курс на импортозамещение и одновременно усиливать защиту корпоративных данных», — отметил Дмитрий Петушков, директор по развитию компании Makves.