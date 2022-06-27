Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве

Компания Merlion в рамках развития направления импортозамещения подписала соглашение с одним из ведущих поставщиков DCAP-решений компанией Makves. Партнеры дистрибьютора смогут перейти на импортонезависимое ПО для аудита ИТ-инфраструктуры и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Makves — российский разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Компания является первопроходцем российского рынка DCAP/DAG — система Makves стала первым продуктом класса Data-Centric Audit and Protection, включенным в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.

Решения Makves помогают определить проблемы, связанные с хранением информации и доступом в ИТ-инфраструктуре, обеспечить защиту данных и привести их в соответствие с отраслевыми стандартами и государственными регуляторами. Makves DCAP обеспечивает комплексное решение задач ИТ-департамента и подразделения информационной безопасности, помогает оптимизировать использование файловых хранилищ и способствует повышению производительности ИТ-инфраструктуры.

«Программные продукты отечественных разработчиков сейчас как никогда востребованы у нас в канале. Мы активно пополняем свой портфель их продукцией, чтобы в полной мере удовлетворить спрос системных интеграторов. В качестве официального дистрибьютора вместе с командой Makves будем продвигать их решения, рассказывать партнерам в какие проекты и на замену каким зарубежным решениям можно и нужно интегрировать системы Makves», — отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«На данный момент необходимость в полнофункциональных аналогах зарубежных решений со стабильным ценообразованием ощущается довольно остро. Makves является одним из немногих аналогов зарубежных решений класса DCAP/DAG, включенным в реестр отечественных программ. Мы предлагаем зрелый продукт, который позволит обеспечить надежную защиту данных и управлять рисками, вне зависимости от курса валют и применения санкций на поставку» — сказал Роман Подкопаев, генеральный директор компании Makves.

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Makves — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Участник АРПП «Отечественный софт». Программные продукты Makves включены в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion — Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.