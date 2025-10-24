Разделы

Кадры Электроника Импортонезависимость
|

В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники

В России нашли более дешевый — с помощью опилок — способ извлечение из руды используемых в электронике редкоземельных металлов. Стоимость этого процесса на данный момент обходится так дорого, что ученым приходится искать альтернативные материалы.

Дешевый способ выделения ценных металлов

Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новые дешевые и экологичные способы выделения используемых в электронике редкоземельных металлов (РЗМ), пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей университета.

В качестве сорбента ученые предложили использовать легкодоступные материалы. Один из них можно получить с помощью полимерных полиаминов, применяемых как антисептики для обработки помещений или воды в бассейне, а второй — с помощью опилок.

СФУ основан в 2006 г. путем объединения четырех вузов в Красноярске. Вуз станет частью создаваемого в России научно-технологического кластера по глубокой переработке редких и редкоземельных металлов, который начнет работу с 2026 г.

Опилки и антисептики для изготовления сорбентов

Сорбенты, полученные разработанными в СФУ способами, обладают высокой эффективностью и чувствительностью к редким и редкоземельным элементам.

blestasaa700.jpg
freepik/создано при помощи ИИ
Редкоземельные металлы встречаются на Земле не так редко, но извлечение их из руды стоит очень дорого

Они обладают заданными характеристиками и могут быть воссозданы практически в любом месте людьми без специальной химической подготовки, как сказал проректор СФУ по перспективным проектам Сергей Верховец.

«Один из сорбентов получают с помощью неорганических оксидов, которые модифицированы с помощью полимерных полиаминов, применяемых как антисептики при дезинфекции помещений и обработке воды в бассейне. При этом он может использоваться не только для выделения редкоземельных металлов, но и в других отраслях», — пояснил доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории НЛ-2 СФУ Владимир Лосев.

Для создания сорбента из опилок их поверхность тоже модифицируют, чтобы придать им способность в большом количестве извлекать благородные и редкоземельные металлы, добавил Лосев.

Добыча редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства электроники. Добычей занимаются Япония, Канада, США, Бельгия, Южная Корея. Однако китайским компаниям удалось занять едва ли не монопольное положение на рынке РЗМ. На долю Китая приходится около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории и более 85% от глобального объема поставок полученных из них материалов.

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

В России разведанные запасы редкоземельных металлов оцениваются в 28,5 млн тонн. На Ловозерском месторождении в Мурманской области, например, они составляют семь млн тонн, на Томторском месторождении в Якутии — четыре млн тонн. На нашу страну приходится 17% от мировых запасов (второе место после Китая), но доля нашей добычи составляет менее 1% рынка производства РЗМ.

Залежи РЗМ в виде руды не являются редкостью, но их добыча и последующая переработка представляют собой сложные и дорогостоящие процессы. Так что ученые ищут альтернативы редкоземельным минералам. Например, весной 2025 г. CNews писал, что исследователи НИТУ МИСИС и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН предложили материал на замену редкоземельным магнитам.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Цена победы над убытками. Intel за считанные недели вышвырнула на улицу десятки тысяч человек

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще