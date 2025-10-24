В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники

В России нашли более дешевый — с помощью опилок — способ извлечение из руды используемых в электронике редкоземельных металлов. Стоимость этого процесса на данный момент обходится так дорого, что ученым приходится искать альтернативные материалы.



Дешевый способ выделения ценных металлов

Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новые дешевые и экологичные способы выделения используемых в электронике редкоземельных металлов (РЗМ), пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей университета.

В качестве сорбента ученые предложили использовать легкодоступные материалы. Один из них можно получить с помощью полимерных полиаминов, применяемых как антисептики для обработки помещений или воды в бассейне, а второй — с помощью опилок.

СФУ основан в 2006 г. путем объединения четырех вузов в Красноярске. Вуз станет частью создаваемого в России научно-технологического кластера по глубокой переработке редких и редкоземельных металлов, который начнет работу с 2026 г.

Опилки и антисептики для изготовления сорбентов

Сорбенты, полученные разработанными в СФУ способами, обладают высокой эффективностью и чувствительностью к редким и редкоземельным элементам.

freepik/создано при помощи ИИ Редкоземельные металлы встречаются на Земле не так редко, но извлечение их из руды стоит очень дорого

Они обладают заданными характеристиками и могут быть воссозданы практически в любом месте людьми без специальной химической подготовки, как сказал проректор СФУ по перспективным проектам Сергей Верховец.

«Один из сорбентов получают с помощью неорганических оксидов, которые модифицированы с помощью полимерных полиаминов, применяемых как антисептики при дезинфекции помещений и обработке воды в бассейне. При этом он может использоваться не только для выделения редкоземельных металлов, но и в других отраслях», — пояснил доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории НЛ-2 СФУ Владимир Лосев.

Для создания сорбента из опилок их поверхность тоже модифицируют, чтобы придать им способность в большом количестве извлекать благородные и редкоземельные металлы, добавил Лосев.

Добыча редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства электроники. Добычей занимаются Япония, Канада, США, Бельгия, Южная Корея. Однако китайским компаниям удалось занять едва ли не монопольное положение на рынке РЗМ. На долю Китая приходится около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории и более 85% от глобального объема поставок полученных из них материалов.

В России разведанные запасы редкоземельных металлов оцениваются в 28,5 млн тонн. На Ловозерском месторождении в Мурманской области, например, они составляют семь млн тонн, на Томторском месторождении в Якутии — четыре млн тонн. На нашу страну приходится 17% от мировых запасов (второе место после Китая), но доля нашей добычи составляет менее 1% рынка производства РЗМ.

Залежи РЗМ в виде руды не являются редкостью, но их добыча и последующая переработка представляют собой сложные и дорогостоящие процессы. Так что ученые ищут альтернативы редкоземельным минералам. Например, весной 2025 г. CNews писал, что исследователи НИТУ МИСИС и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН предложили материал на замену редкоземельным магнитам.