Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасную и контролируемую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Частное облако от «Инферит Облако» особенно актуально для организаций, работающих с данными, подпадающими под строгие законодательные требования – это персональные данные, банковская тайна и др. Размещение такой информации в публичных облаках зачастую невозможно из-за ограничений регуляторов. PCaaS позволяет получить все преимущества облачной модели (гибкость, скорость развертывания, эффективность использования ресурсов) при полном контроле над инфраструктурой.

Решение предполагает выделение физических ИТ-ресурсов под нужды клиента. Комплексная платформа включает средства автоматизации, динамического масштабирования и самообслуживания. Такой подход гарантирует высокую производительность бизнес-приложений и безопасность данных.

PCaaS «Инферит Облако» базируется на открытом ПО и российском «железе», включая серверы и СХД от «Инферит Техника». Сетевая инфраструктура основана на высокопроизводительных компонентах и устройствах мировых вендоров класса А. Интеграция с публичным облаком «Инферит Облако» обеспечивает управление ИТ-активами и оптимизацию затрат.

Возможности PCaaS «Инферит Облако»: использование серверных мощностей с гарантированной изоляцией инфраструктуры на физическом уровне; все нагрузки внутри частного облака выделяются в соотношении 1:1 без потерь мощности из-за паразитных нагрузок; быстрое расширение емкости и возможность интеграции с сервисами IaaS; упрощенное распределение ресурсов благодаря виртуализации, что позволяет адаптироваться к меняющимся требованиям проектов; доступ к инструментам мониторинга состояния инфраструктуры и поддержка в управлении облаком; возможность выбора между различными финансовыми моделями: покупка, рассрочка или аренда.

Как подчеркивает Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако», развертывание частного облака – это всегда индивидуальный проект, учитывающий специфику и требования конкретного заказчика. Провайдер берет на себя работу по проектированию и настройке инфраструктуры и предоставляет услуги администрирования, избавляя клиента от необходимости искать редких и дорогостоящих специалистов.

«Частное облако будет лучшим вариантом, если компания работает с данными, к которым предъявляются определенные требования со стороны законодательства России. Например, это касается банковской информации, персональных данных или корпоративных документов. Часто хостинг подобного типа данных нельзя размещать в публичных облаках», — отметил Сергей Андриевский.

Дополнительной особенностью PCaaS от «Инферит Облако» является наличие в стеке не только инфраструктурных (IaaS), но и платформенных (PaaS) сервисов – от баз данных до средств разработки. Это позволяет ускорить создание и вывод на рынок облачных приложений за счет использования готовых настроенных платформенных модулей.

Запуск PCaaS «Инферит Облако» – ответ на растущий спрос бизнеса на приватные облачные среды. Только за 2023 г. российский облачный рынок показал 40% рост, и тенденция продолжится. По данным исследований, 72% российских компаний уже так или иначе используют облака, причем наиболее популярными моделями являются гибридное облако и частное облако. Согласно прогнозам экспертов, к концу 2024 г. более половины отечественных организаций будут полагаться на российскую облачную инфраструктуру для размещения своих данных и приложений. Эти цифры наглядно демонстрируют, что частное облако становится неотъемлемой частью ИТ-стратегии для большинства российских компаний, особенно в свете актуальных задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

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«Инферит Облако» – российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит». Гиперконвергентная инфраструктура «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования от производителя «Инферит Техника».

«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.