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Иванов Юрий


17.03.2025 Axenix прокачает петербургских студентов НИУ ВШЭ 1
22.10.2024 Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
17.04.2024 Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге 1
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox) 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 2
15.10.2018 «Билайн» протестировал учет электроэнергии на базе «интернета вещей» 1
30.06.2017 «ВКонтакте» поддержит карты «Мир» в сервисе денежных переводов 1
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам 1
10.11.2016 «ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину 1
20.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте» 1
27.04.2016 «Альфа-Банк» начал продажу продуктов и слуг через соцсеть «ВКонтакте» 1
04.04.2016 Электронные платежи Paypal стали доступны пользователям «ВКонтакте» 1
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 1
12.05.2011 CNews TV. \"Алсель\": опыт внедрения Microsoft Dynamics AX 1
10.06.2010 На Tvigle.ru появятся фильмы из библиотеки студии «Ленфильм» 1
12.04.2010 Юрий Иванов: Если компания планирует быстро расти, без ERP ей не обойтись 1
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 2
11.08.2008 ГУП СО «Газовые сети» перешло на платформу «1С:Предприятие 8» 1
15.11.2007 Россия: HP переманила главного разработчика Motorola 1
10.09.2007 Беларусь намечает перспективы сотрудничества с Россией в атомной энергетике 1
17.01.2007 Телеком: спрос на специалистов бьет рекорды 1
19.10.2006 Рейтинг зарплат ИТ-специалистов Петербурга 1
08.06.2004 Россия: рынок ПО для систем хранения вырос на треть 1
31.03.2004 На российском рынке поставщиков систем хранения - новый игрок 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Иванов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 6
VK - Mail.ru Group 3462 4
Dell EMC 5037 3
8319 3
Lenovo Motorola 3503 3
HP Inc. 5698 2
SAP SE 5299 2
Microsoft Corporation 24714 2
Motorola Inc 1148 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 2
Yandex - Яндекс 7487 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Google LLC 11862 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 1
Рексофт - Reksoft 421 1
PayPal 656 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ниеншанц 122 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Elster - Эльстер Метроника 5 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Verysell - Верисел 317 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
Цифра ГК 2448 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 1
Инкотекс - Фолио 12 1
Код Безопасности 630 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 4
Visa International 1952 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
ГПБ - Газпромбанк 1093 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 2
Газпром ПАО 1348 2
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Газовые сети 1 1
Альфа-Банк 1783 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 11 1
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 1
Почта России ПАО 2128 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Газпром нефть 626 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2923 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20831 5
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MasterCard Maestro 155 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 928 2
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C/C++ - Язык программирования 768 2
Google Android 14112 1
Apple iOS 7871 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2909 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Delphi - язык программирования 142 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
Elster Метроника 150 - серия модемов 1 1
Elster - Альфа Смарт 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Корус Консалтинг - Axcision 4 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Dell EMC Captiva 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 111 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Технос-К - Сакура PRO 22 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 246 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 718 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 98 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 44 1
Примо РПА - Primo RPA 33 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1138 1
Atlassian - Confluence 116 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Кондауров Александр 4 2
Урнышев Роман 33 1
Акатов Олег 1 1
Ходыревский Юрий 1 1
Боронина Евгения 1 1
Жеребков Дмитрий 1 1
Чистяков Иван 1 1
Цабрия Давид 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Арлазаров Владимир 233 1
Ускова Ольга 166 1
Краснов Михаил 84 1
Киричек Алексей 66 1
Тамодин Николай 47 1
Сивков Арташес 17 1
Свириденко Кирилл 40 1
Марушкевич Андрей 8 1
Калюжный Иван 2 1
Агамирзян Игорь 74 1
Белоусов Игорь 13 1
Малюгин Владимир 25 1
Петренко Александр 8 1
Демидов Михаил 133 1
Липич Григорий 65 1
Лашкина Елена 34 1
Никитин Владимир 9 1
Густов Сергей 8 1
Сахарова Юлия 9 1
Вронская Светлана 21 1
Васюков Григорий 14 1
Никольский Николай 15 1
Числер Наталья 7 1
Полутин Владимир 7 1
Алдошин Сергей 4 1
Костин Виталий 1 1
Черешкин Дмитрий 7 1
Велижанин Виталий 1 1
Казаков Дмитрий 3 1
Абдюханов Гаяр 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 6
Германия - Федеративная Республика 12725 5
Казахстан - Республика 5585 4
Беларусь - Белоруссия 5745 4
Италия - Итальянская Республика 4365 4
Армения - Республика 2300 3
Израиль 2743 3
Франция - Французская Республика 7871 3
Чехия - Чешская Республика 1311 3
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Узбекистан - Республика 1753 3
Грузия 1247 3
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Румыния 731 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 3
Латвия - Латвийская Республика 819 3
Литва - Литовская Республика 655 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3113 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 3
Молдавия - Республика Молдова 712 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 2
Швеция - Королевство 3631 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 2
Украина 7641 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 2
Европа 21839 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2945 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 1
Земля - планета Солнечной системы 10420 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Индия - Bharat 5485 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2450 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 446 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 18 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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