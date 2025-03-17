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Иванов Юрий
Иванов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондауров Александр 4 2
|Урнышев Роман 33 1
|Акатов Олег 1 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Боронина Евгения 1 1
|Жеребков Дмитрий 1 1
|Чистяков Иван 1 1
|Цабрия Давид 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Арлазаров Владимир 233 1
|Ускова Ольга 166 1
|Краснов Михаил 84 1
|Киричек Алексей 66 1
|Тамодин Николай 47 1
|Сивков Арташес 17 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Калюжный Иван 2 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Белоусов Игорь 13 1
|Малюгин Владимир 25 1
|Петренко Александр 8 1
|Демидов Михаил 133 1
|Липич Григорий 65 1
|Лашкина Елена 34 1
|Никитин Владимир 9 1
|Густов Сергей 8 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Вронская Светлана 21 1
|Васюков Григорий 14 1
|Никольский Николай 15 1
|Числер Наталья 7 1
|Полутин Владимир 7 1
|Алдошин Сергей 4 1
|Костин Виталий 1 1
|Черешкин Дмитрий 7 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Казаков Дмитрий 3 1
|Абдюханов Гаяр 1 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
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