Петербургский офис Axenix вырос за год вдвое

Офис Axenix в Санкт-Петербурге, открытый в апреле 2024 г., стал одним из драйверов регионального развития для компании. За год команда выросла с 170 до более чем 300 человек. Ключевыми направлениями деятельности стали заказная разработка, проекты на базе «1С», аналитика больших данных и прикладной искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Петербургский офис стал важным звеном сети Axenix, наряду с подразделениями в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Команда участвует в масштабных проектах по всей России, одновременно развивая связи с локальными заказчиками из сфер финансов, телекоммуникаций, ритейла, логистики и промышленности.

Санкт-Петербург представляет особый интерес для развития бизнеса Axenix не только потому что город является одним из ключевых экономических центров России (традиционно занимает второе или третье место после Москвы в рейтингах экономического развития регионов), но и потому, что петербургский ИТ-кластер — один из самых развитых в стране: число зарегистрированных здесь ИТ-компаний приблизилось к 20 тыс., уступая по этому показателю только столице. Благодаря сильнейшей академической школе в Петербурге есть кадровый потенциал на годы вперед.

В 2024 г. Axenix начал сотрудничество с ведущими техническими вузами города: в том числе, с СПбГУ, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, СПбПУ Петра Великого (Политехом) и ИТМО. С каждым образовательным учреждением компания прорабатывает индивидуальные партнерские программы. В них могут входить создание специальных учебных курсов, координация научных исследований, помощь в написании квалификационных работ, проведение профориентационных мастер-классов и многие другие активности.

Поддержка молодых специалистов включает в себя организацию стажировок с включением в действующие проектные команды Axenix и возможностью дальнейшего трудоустройства. В компании отмечают, что в Петербурге сохраняется высокий уровень конкуренции среди соискателей в ИТ-сфере, особенно среди Junior-специалистов, которым сложно выйти на рынок без практического опыта.

Компания работает со студентами и выпускниками, помогая им начать карьеру, а также со специалистами уровня Middle+ и Senior, привлекая таланты благодаря амбициозным проектам, возможностям профессионального и карьерного роста, конкурентным зарплатам, передовым программам обучения и поддержке сотрудников.

«В 2024 г. основной фокус был на найме специалистов в области аналитики и разработки: 80% новых сотрудников — это Python- и Java-разработчики, дата-аналитики и инженеры. Остальные 20% принятых в штат специалистов — это руководители команд и проектов», – сказал региональный директор Axenix в Санкт-Петербурге Юрий Иванов.

В 2025 г. петербургский офис Axenix продолжит расширять присутствие в регионе: наращивать число проектов, усиливать работу с клиентами, масштабировать образовательные инициативы и поддерживать местные ИТ-сообщества.

«В Петербурге легко поверить в будущее — здесь высокая концентрация смыслов, идей и таланта, – сказал Юрий Иванов. – Мы видим здесь не просто офис, а экосистему, где рядом с нами — сильные вузы, активное ИТ-сообщество и заказчики, готовые к изменениям».