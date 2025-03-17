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Axenix прокачает петербургских студентов НИУ ВШЭ

Офис компании Axenix в Санкт-Петербурге и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге подписали партнерское соглашение. Вместе они займутся развитием образовательных инициатив в области передовых технологий и консалтинга. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

До конца учебного года петербургский офис компании планирует поддержать несколько образовательных инициатив НИУ ВШЭ.

Студенты первого и второго курсов, обучающиеся по программе «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике», в период весеннего семестра смогут выбрать Axenix как объект исследования для написания обязательной командной работы по консалтингу.

В число задач студентов войдет погружение в специфику бизнеса, исследование рынка, SWOT-анализ, выстраивание финансовой модели. И в результате – презентация аналитического отчета с бизнес-планом и рекомендациями по развитию компании.

Axenix будет выступать в роли заказчика исследования: пригласит студентов в офис, познакомит с бизнес-процессами и особенностями общения с клиентами, предоставит вводные данные для исследования и регулярную поддержку во время него. Кроме того, представитель компании войдет в состав экспертной комиссии на защите проектов.

Такой формат взаимодействия даст молодым специалистам возможность развить навыки креативного мышления и системного анализа, проактивность, лидерские качества, умение вести переговоры и работать в команде.

«Взаимодействие вузов с компаниями несет огромную ценность для формирования кадрового потенциала. Чтобы студенты подготовились к выходу на рынок труда, они должны знать современные требования работодателей и их клиентов, актуальные сферы проектной деятельности. Благодаря Axenix наши студенты уже с первого курса могут дополнить теоретические знания практическим опытом в ходе курсовых проектов, мастер-классов и других мероприятий», – сказал Павел Кузьмин, заместитель директора по образовательной деятельности и цифровой трансформации в НИУ ВШЭ.

«Одна из наших стратегических задач – активное взаимодействие с ведущими вузами города. Специалисты Axenix обладают большой экспертизой и готовы ею делиться, способствуя развитию кадрового потенциала региона. С петербургским отделением ВШЭ мы планируем множество совместных активностей. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», – сказал Юрий Иванов, региональный директор Axenix в Санкт-Петербурге.

Axenix сотрудничает с учебными заведениями во всех регионах присутствия компании. Участвует в проведении олимпиад, хакатонов, кейс-чемпионатов, выступает технологическим партнером лаборатории искусственного интеллекта в Твери, ведет работу со студенческими ИТ-сообществами.

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