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HR-трансформация на российской платформе: опыт CLS по внедрению «СвифтДок» на базе «Турбо»

Юридическая компания «Кэпитал Лигал Сервисэз» (CLS) автоматизировала управление персоналом с помощью ИТ-решения «СвифтДок», разработанного компанией ПТМК на платформе «Турбо». ПТМК является партнером «Консист Бизнес Групп» — вендора российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга Lansoft). Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

Внедрение «СвифтДок», модуля для управления командой, позволило CLS оптимизировать внутренние HR-процессы за счет автоматизации работы с кандидатами и кадровыми изменениями. Система формирует профиль сотрудника, включая основную информацию и историю карьерного роста, а также поддерживает проведение ежегодной оценки, контроля ключевых показателей эффективности (KPI) и постановки задач развития.

В рамках проекта были настроены и усовершенствованы ключевые процессы управления персоналом — консолидация разрозненной информации о навыках и достижениях сотрудника в едином профиле позволила ускорить принятие решений о продвижении в команде. Система автоматизирует отбор кандидатов, упрощает адаптацию новых работников, а удобная лента событий упрощает задачи HR-специалиста. «СвифтДок» позволяет регистрировать кадровые изменения, согласовывать и ставить цели сотрудникам, накапливать данные о показателях эффективности, проводить ежегодную оценку персонала на основе активности и достигнутых результатов. Также решение дает возможность генерировать детальные отчеты по ключевым HR-метрикам — от динамики KPI до оценки персонала.

Благодаря внедрению «СвифтДок» HR-департамент CLS получил инструмент для управления полным циклом работы с персоналом — от найма до сопровождения карьерного развития. Сотрудники компании, получили прозрачную систему постановки задач, контроля KPI и обратной связи, а руководство — надежный источник аналитики для стратегического планирования.

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Яна Чеповецкая, директор по персоналу CLS: «Для юридического бизнеса, где ключевой актив — это люди, автоматизация HR-процессов и систематизация данных стала конкурентным преимуществом. «СвифтДок» дал нам инструменты для своевременного принятия управленческих решений благодаря аккумуляции ранее разрозненной информации о работе сотрудников. Для юристов новая система сделала карьерное развитие более прозрачным и управляемым».

Юрий Иванов, управляющий партнер ПТМК: «Внедрение системы «СвифтДок» позволяет оптимизировать работу HR-службы благодаря комплексной автоматизации оценки персонала и мониторинга ключевых показателей эффективности. Интеграция кадровых данных в единую систему карьерного роста обеспечивает доступность информации и сопровождает принятие обоснованных управленческих решений для формирования сильной команды».

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