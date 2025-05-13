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ПТМК


ПТМК ― российская ИТ-компания, предлагающая готовые решения для бизнеса. Партнер «ТУРБО» с 2009 года. Решения ПТМК предназначены для управления проектами и задачами, управление командой, электронным документооборотом, цепочками поставок, производством, финансовым и управленческим учетом, комплексной автоматизацией.

Судебные дела (1) на сумму 6 700 000 ₽


13.05.2025 HR-трансформация на российской платформе: опыт CLS по внедрению «СвифтДок» на базе «Турбо» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ПТМК и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 64 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Кэпитал Лигал Сервисэз - CLS - Capital Legal Services 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 813 1
ПТМК - СвифтДок 1 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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