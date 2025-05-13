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Кэпитал Лигал Сервисэз CLS Capital Legal Services
CLS ― юридическая компания, образована в 1999 году.
|13.05.2025
|HR-трансформация на российской платформе: опыт CLS по внедрению «СвифтДок» на базе «Турбо» 1
Кэпитал Лигал Сервисэз и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Юрий 28 1
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