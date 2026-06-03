КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи

Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 235 «в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала».

Главная задача АО «КМП» – использовать синергетический эффект от совокупности имеющихся в объединяемых в акционерное общество предприятий компетенций для повышения эффективности производства и конкурентоспособности создаваемой продукции.

В состав АО «КМП» вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи: АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Центральный научно-исследовательский институт «Курс». Создана мощная интегрированная структура, в состав которой вошли более 30 предприятий с общей численностью сотрудников более 20 тысяч человек.