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КМП Корпорация морского приборостроения Электроприбор ЦНИИ ФГУП Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи

КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи

Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 235 «в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала».

Главная задача АО «КМП» – использовать синергетический эффект от совокупности имеющихся в объединяемых в акционерное общество предприятий компетенций для повышения эффективности производства и конкурентоспособности создаваемой продукции.

В состав АО «КМП» вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи: АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Центральный научно-исследовательский институт «Курс». Создана мощная интегрированная структура, в состав которой вошли более 30 предприятий с общей численностью сотрудников более 20 тысяч человек.

 

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 «Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники 1
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
29.09.2023 Власти передадут «Ростеху» госпакеты акций двух производителей и рарзаботчиков электроники 4
30.03.2023 В России запустили производство «телекамер с суперспособностями» для БПЛА 4
28.10.2020 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга 1
02.02.2017 Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
02.08.2007 Российская электроника нашла путь к госзаказу 1
07.06.2007 «Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор» 2
30.03.2007 ЦНИИ «Электроприбор» автоматизирует бизнес-процессы 1
28.03.2007 «Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор» 1
05.03.2007 В Петербурге пройдёт конференция для старшеклассников, посвящённая высоким технологиям 1
19.10.2006 Рейтинг зарплат ИТ-специалистов Петербурга 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

КМП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3408 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 6
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 66 6
Галактика - Корпорация 1533 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1067 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 68 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 103 2
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
Завод имени Козицкого 5 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Волга-Волга 1 1
Дальприбор 4 1
Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Ростех - Росэлектроника - Спецмагнит 6 1
Ростех - Росэлектроника - Марс Завод 2 1
Ростех - Росэлектроника - ЗПП, Йошкар-Ола - Завод полупроводниковых приборов 5 1
Ростех - Автоматика Концерн 1806 1
Intel Corporation 12742 1
9405 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
Lenovo Motorola 3555 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 100 1
Бином 24 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 57 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1183 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по делам Арктики 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 192 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 612 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 237 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7258 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3371 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1902 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9734 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12955 1
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2617 1
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1600 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2773 1
Стандартизация - Standardization 2309 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11404 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9618 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 155 1
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Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 3
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 148 1
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IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Шубарев Валерий 1 1
Раков Юрий 2 1
Вязников Алексей 3 1
Четвергов Михаил 1 1
Зверев Игорь 3 1
Меткин Николай 1 1
Сажин Александр 1 1
Сахненко Сергей 91 1
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Козлов Игорь 47 1
Винокур Михаил 6 1
Синельниченко Александр 1 1
Сахарова Юлия 9 1
Васюков Григорий 14 1
Кондауров Александр 4 1
Сироткин Яков 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2804 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 893 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 140 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
Европа 24867 1
Швеция - Королевство 3758 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 1
Индия - Bharat 5811 1
Америка - Американский регион 2201 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1685 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1497 1
Россия - СФО - Новосибирск 4815 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2793 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1537 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 785 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 126 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 185 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 4
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9047 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 731 1
Приватизация - форма преобразования собственности 540 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 574 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 994 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 281 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 161 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4443 1
Образование в России 2715 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 640 1
НКО - Некоммерческая организация 622 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1049 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2620 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 814 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2066 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 592 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 96 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
Германий 44 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
CNews Северо-Запад 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 634 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 275 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 47 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИИВТ им.С.А.Векшинского - НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 1
РАН - Российская академия наук 2085 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Рубин НИИ 9 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 138 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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