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КМП Корпорация морского приборостроения Электроприбор ЦНИИ ФГУП Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи
Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 235 «в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала».
Главная задача АО «КМП» – использовать синергетический эффект от совокупности имеющихся в объединяемых в акционерное общество предприятий компетенций для повышения эффективности производства и конкурентоспособности создаваемой продукции.
В состав АО «КМП» вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи: АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Центральный научно-исследовательский институт «Курс». Создана мощная интегрированная структура, в состав которой вошли более 30 предприятий с общей численностью сотрудников более 20 тысяч человек.
СОБЫТИЯ
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КМП и организации, системы, технологии, персоны:
|Шубарев Валерий 1 1
|Раков Юрий 2 1
|Вязников Алексей 3 1
|Четвергов Михаил 1 1
|Зверев Игорь 3 1
|Меткин Николай 1 1
|Сажин Александр 1 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Иванов Юрий 33 1
|Козлов Игорь 47 1
|Винокур Михаил 6 1
|Синельниченко Александр 1 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Васюков Григорий 14 1
|Кондауров Александр 4 1
|Сироткин Яков 1 1
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