Ростех Высокоточные комплексы НПО Сигнал ВНИИ Всероссийский научно-исследовательский институт

Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт

24.10.2025 В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта 1
03.06.2024 В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе. Он уже в зоне СВО 1
02.02.2017 Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 1

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3299 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 325 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 61 1
AMD - Advanced Micro Devices 4443 1
Intel Corporation 12496 1
IBM - International Business Machines Corp 9542 1
Дальприбор 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - КРЭТ - БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана 1 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Радуга НПП 1 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3099 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5728 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1439 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 620 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 358 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2690 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16615 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1625 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6765 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12873 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31066 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3263 1
ТЗИ - техническая защита информации 15 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21671 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26926 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 49 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5640 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9577 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8306 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1998 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Microsoft Windows 16223 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 157 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3415 1
Linux OS 10774 1
Иванов Александр 103 1
Синельниченко Александр 1 1
Минченко Александр 4 1
Михеев Вячеслав 12 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3033 1
Украина 7762 1
Земля - планета Солнечной системы 10605 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 174 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1676 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4071 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 1
Россия - ЦФО - Курская область 686 1
Россия - УФО - Свердловская область 1694 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1394 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8870 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5232 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1176 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2887 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50773 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7968 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 315 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10581 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 523 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 795 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 692 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 582 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2240 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6232 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1108 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 276 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 1
