В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе. Он уже в зоне СВО

В России создали первый в мире наземный с видом от первого лица (FPV) робот-камикадзе, который может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления по типу зубов дракона. До сих пор к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры.

Наземные FPV-дроны

Многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» разработал холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех». В начале июня 2024 г. наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили разработчики.

Одной из важнейших характеристик роботизированных машин является их грузоподъемность, наряду с компактностью и маневренностью. Способность робота поднимать и перемещать тяжелые грузы очень важна и в различных отраслях промышленности, таких как производство, логистика и строительство, где эти характеристики имеют решающее значение. У «Депеши» она составляет 150 кг, у «Багги» – 250 кг. Это делает этих роботов на СВО надежными помощниками для бойцов на передовой. «Депеша» и «Багги» быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.

Дистанционно управляемые роботы «Депеша» (разработан АО «КБП») и «Багги» (разработан ВНИИ «Сигнал») в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа долговременной огневой точки (ДОТ), деревоземляной огневой точки (ДЗОТ), укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Помимо грузоподъемности, роботизированные комплексы могут быть предназначены для выполнения таких задач, как минирование местности. По информации ТАСС, это позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники. Использование роботов для выполнения этой задачи значительно снижает риск получения травм или гибели людей, что делает минирование территорий более безопасным и эффективным.

Согласно пресс-релизу, робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса «Багги» - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба FPV-дрона могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника в виде подрыва заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели на себе.

Лучше потерять дрон, чем человека

Одна из основных ролей беспилотников в военных операциях - обеспечение информации, наблюдения и разведки (ISR) в режиме реального времени. Оснащенные современными датчиками и камерами, эти военные беспилотники могут обследовать враждебные территории, предлагая ценные сведения, не подвергая солдат прямой опасности. Эти системы могут защитить подразделения во время ночных операций. Пока солдаты отдыхают, беспилотники, некоторые из которых оснащены технологией искусственного интеллекта (ИИ), могут оставаться бдительными и отслеживать любые потенциальные угрозы.

Интеграция ИИ позволяет дрону анализировать и сигнализировать о любой подозрительной активности, уменьшая потребность в обширных группах наблюдения и снижая нагрузку на личный состав. Использование беспилотников в таких условиях также помогает преодолеть традиционную проблему ограничения прямой видимости. Благодаря возвышенной точке обзора они обеспечивают более широкое поле зрения, что крайне важно на местности, где естественные или искусственные препятствия мешают прямой видимости. Эта возможность особенно полезна в условиях городских войн, где здания и узкие улицы могут ограничивать видимость на уровне земли.

Хотя такого рода возможности по-прежнему кажутся ограниченными в мире, но на СВО наблюдается быстрый прогресс в этой области. Обе стороны активно продвигаются к созданию автономных дронов. Использование беспилотников в современной военной стратегии представляет собой прагматичный сдвиг, прочно укоренившийся в императиве безопасности солдат. Эти беспилотные системы не только снижают физический риск для личного состава, но и представляют собой экономически эффективную альтернативу развертыванию человеческих команд в опасных сценариях. Невозможно переоценить разительный контраст между стоимостью человеческой жизни и стоимостью техники. Хотя потеря беспилотника в результате неудачной миссии имеет финансовые последствия, она меркнет по сравнению с невосполнимой потерей человеческих жизней.

В сложной сети современных военных операций роль дронов в облегчении тактической связи имеет решающее значение. Эти системы служат высотными ретрансляторами связи, обеспечивая критически важные пробелы между различными подразделениями, участвующими в сложных операциях. Например, в сценариях, когда наземные подразделения действуют на пересеченной местности с ограниченной прямой связью, беспилотные системы могут преодолеть этот разрыв. Их можно использовать для зависания над такими районами, обеспечивая эффективную передачу радиосигналов между подразделениями, командными центрами и группами поддержки. Возможность непрерывной воздушной ретрансляции особенно важна во время операций, в которых участвуют несколько групп, рассредоточенных на большой территории, или в условиях с различными препятствиями на прямой видимости.

Дроны-камикадзе

Доступность дронов создают новые возможности в ранее не существовавших масштабах и преобразуют поле боя. Тремя основными примерами этого являются повсеместное распространение коммерческих дронов на передовой, FPV дроны-камикадзе для противопехотных и противотранспортных атак за пределами прямой видимости, а также дроны-камикадзе дальнего действия для стратегических ударов.

Дроны-камикадзе FPV предлагают дешевые высокоточные ударные возможности, но являются тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое в первую очередь расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV, по сути, являются очень дешевым противотанковым оружием, но их дальность действия примерно в шесть раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Вместо этого пилоты FPV-дронов требуют обучения и должны быть очень квалифицированными, чтобы эффективно управлять быстрыми дронами и врезать их в уязвимые части бронированной цели. Несмотря на то, что опытные или удачливые операторы FPV могут уничтожить танк, чаще всего атаки FPV в лучшем случае выводят из строя большие машины, которые затем могут быть уничтожены последующими артиллерийскими или воздушными ударами.

В СВО обе стороны широко используют беспилотники, чтобы получить асимметричное преимущество над превосходящими силами. Вооруженные силы России использовали свои военные дроны и дроны-камикадзе в составе комплекса разведывательно-огневой обороны, что позволяет им все более эффективно использовать свою большую огневую мощь. На протяжении всего СВО происходили быстрые циклы адаптации, поскольку обе стороны учились друг у друга, перенимая тактику и технологии, которые успешно использовались и создавали средства противодействия для улучшения защиты.