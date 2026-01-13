Разделы

13.01.2026 Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники 1
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут 1
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов 1
05.07.2016 Техдиректором «Информзащиты» стал выходец из Академии ФСБ 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 1
23.12.2011 DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite пропустили в госсектор Украины 1
12.12.2011 DeviceLock 7 DLP Suite прошел государственную экспертизу ГСССЗИ Украины 1
11.03.2011 Leta защитила персональные данные «Сухого» 1
28.09.2010 «Укрпочта» выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
18.08.2008 5 ноября откроется конференция DLP Russia 2008 1
27.06.2007 В РГУ им. Канта ввели новую ИТ-специальность 1
09.03.2007 Вологодская таможня объявила конкурс на услуги по ТЗИ 1
19.01.2007 «Е-Консалтинг» выиграла три тендера ГМА «Борисполь» 1
17.11.2006 В СПбГПУ пройдёт межвузовская научно-техническая конференция 1
17.11.2006 В СПбГПУ пройдёт межвузовская научно-техническая конференция 1
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
Бакотек - Bakotech 3 2
Microsoft Corporation 25278 2
Oracle Corporation 6886 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Cisco Systems 5229 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Intel Corporation 12558 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
HP Inc. 5766 1
AMD - Advanced Micro Devices 4478 1
Информзащита 859 1
Acer Group - Acer Inc 2665 1
Fortinet 408 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 510 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
Adobe Systems 1573 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
Код Безопасности 707 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 1
Promt - Промт 309 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 328 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Микротест 280 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 262 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 174 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 130 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана 1 1
Ростех - КРЭТ - БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Радуга НПП 1 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Инград - Ingrad 14 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 1
Capital Group 77 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4955 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Администрация Краснодарского края 63 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 244 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
DLP-Эксперт 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4571 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8766 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 565 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 334 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 291 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3309 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Speakerphone - Спикерфон 49 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
DeviceLock DLP 81 2
Kaspersky Internet Security 472 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 134 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Kaspersky Certified - Kaspersky Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 1
Samsung SyncMaster 71 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 286 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 68 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 26 1
Бадах Евгений 2 2
Беззубцев Олег 7 1
Иванищак Сергей 2 1
Емельянов Геннадий 4 1
Морозов Роман 9 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Голуб Владимир 1 1
Кукса Ирина 1 1
Минченко Александр 4 1
Касперская Наталья 303 1
Михеев Вячеслав 12 1
Лукацкий Алексей 132 1
Казак Максим 162 1
Климова Евгения 8 1
Мелехин Иван 24 1
Буров Сергей 2 1
Климов Евгений 19 1
Лаврухин Юрий 7 1
Поликарпов Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 9
Украина 7802 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 2
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 750 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2077 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1451 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1344 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1704 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2921 1
Европа 24654 1
Россия - УФО - Свердловская область 1763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2218 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Казахстан - Республика 5815 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Образование в России 2560 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4418 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3173 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
MacWorld 134 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
DarkReading.com 105 1
Gartner - Гартнер 3615 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Pearson VUE 55 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
