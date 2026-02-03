Разделы

Sollers ЗМЗ Заволжский моторный завод


СОБЫТИЯ

03.02.2026 Система управления производственными операциями mQPS вошла в Единый реестр российского ПО 1
04.05.2022 Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий 1
05.04.2016 УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP» 1
20.10.2015 «Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 2
11.07.2012 Docsvision внедрят на всех предприятиях Sollers 2
14.07.2010 «Синтерра» объединила каналами передачи данных телекоммуникационные узлы компании Sollers 1
02.10.2009 Объём всех торгов в МТС «Фабрикант» превысил 10 млрд руб. 1
07.06.2007 Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе 3
16.05.2007 «Северcталь-авто» оптимизирует управление ИТ-службами 2
13.03.2007 «КомпьюЛинк» обеспечивает услуги ИТ-аутсорсинга для «Северсталь-авто» 1
11.01.2006 "Заволжский моторный завод" внедрил Omega 1
04.09.2003 17-20 сентября в Сочи пройдет конференция по информационной безопасности 1
04.09.2003 ФСБ откроет «лицо» в Сочи 1
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Sollers ЗМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

9095 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Naumen - Наумен 690 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 72 2
Ivanti - ранее LANDesk 93 2
Микротест 280 2
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 2
OmegaSoftware - Omega Production - ОМП Систем 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Microsoft Corporation 25318 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
Softline - Софтлайн 3320 1
HP Inc. 5767 1
Check Point Software Technologies 803 1
Oracle Corporation 6896 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 1
Монолит-Инфо 126 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Андэк 39 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 9
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 8
SsangYong Motor Company 11 4
Северсталь ПАО - Severstal 569 3
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
Ford 424 2
Газпром трансгаз 154 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
101Hotels.com 456 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Монолит КБ 4 1
СарыаркаАвтоПром 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1185 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Администрация Костромы 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 26 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Администрация Краснодарского края 63 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 8
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1141 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 2
BOM - Bill of Materials - структурированный перечень компонентов, сырья, материалов и подкомпонентов 11 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4797 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1091 2
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 170 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 359 1
Speakerphone - Спикерфон 49 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 3
1С:ERP Управление предприятием 732 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 2
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Linux OS 10996 1
Microsoft Windows 16416 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 209 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Autodesk AutoCAD 363 1
Dassault Systemes - SolidWorks 126 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 246 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Siemens Teamcenter 68 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 483 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 88 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Емельянов Геннадий 4 1
Габадулин Денис 4 1
Брежнев Леонид 6 1
Лужков Александр 7 1
Ушакова Наталья 2 1
Стрыгин Илья 3 1
Гайлунь Вячеслав 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Казак Максим 162 1
Поликарпов Александр 7 1
Рыстенко Михаил 62 1
Колесников Евгений 17 1
Сударкин Евгений 29 1
Михайлов Иван 10 1
Аншина Марина 79 1
Лосев Сергей 46 1
Муромец Юлия 28 1
Афанасьев Николай 7 1
Мякишев Антон 11 1
Коротков Олег 5 1
Лаврухин Юрий 7 1
Киселев Игорь 2 1
Громак Светлана 1 1
Беззубцев Олег 7 1
Смолов Сергей 6 1
Иванищак Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 5
Южная Корея - Республика 6874 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 3
Япония 13564 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1721 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1349 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Европа 24674 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 847 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2232 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1248 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 394 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 32 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6885 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - Гартнер 3616 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 678 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

