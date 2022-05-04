Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве.

Одну из самых высоких заработных плат, до 350 тыс. руб., предлагают зубному технику в частной лаборатории. Сотрудник займется изготовлением несъемных конструкций и работой с винирами и цирконом. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет, а также быть пунктуальным и исполнительным. Перед собеседованием соискатель должен предоставить портфолио выполненных работ. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

От 300 тыс. руб. может зарабатывать экономка с проживанием в семье. Среди обязанностей работницы: ведение инвентаризационных программ, например, электронный гардероб, шопинг по заказу семьи. В требованиях к кандидату работодатель указал стаж работы в аналогичной сфере от пяти лет, опыт административной помощи, знание английского языка и vip-гардероба, стрессоустойчивость. Важным условием является наличие загранпаспорта и возможность выезжать в долгосрочные командировки в другие страны. Работодатель компенсирует питание и предоставляет два месяца в году для отпуска.

Программист C# + SQL может получать от 250 тыс. руб. В обязанности специалиста входит разработка CRM и ERP систем и электронных словарей, построение хранилищ данных, реализация алгоритмов полнотекстового поиска. Кандидату необходимо иметь опыт работы с реляционными СУБД, Git и CI/CD, владеть SQL и знать C#, библиотек .NET и принципов объектно-ориентированного программирования. Работодатель предоставляет комфортабельное общежитие для иногородних, а также бесплатные обеды для всех сотрудников.

Доход до 250 тыс. руб. доступен главному инженеру-конструктору на производстве автоприцепов. Сотрудник возьмет на себя технические расчеты по проектам, проверку чертежей, участие в предпроектной проработке, контроль сроков исполнения задач, защиту технических решений в согласующих органах и ведение документооборота. Для трудоустройства необходим опыт работы в металлоконструкциях не менее пяти лет, навыки управления людьми, умение работать в ЕСКД, а также знание нормативно-технической документации и программ AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, Компас 3D, SolidWorks. Дополнительным преимуществом будет стаж в авиа- и автомобилестроении и знание «1С ERP».

Бизнес-аналитику готовы платить до 220 тыс. руб.. Ему предстоит анализировать информацию и бизнес-требования, готовить презентации для бизнеса, участвовать в оценке новых и перспективных проектов. Для трудоустройства требуется высшее образование, стаж на аналогичной должности не менее двух лет, опыт работы в Big4 и моделирования бизнес-процессов, умение фокусироваться на задаче и визуализировать результаты. Компания предоставляет возможность частично удаленной работы.

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В металлообрабатывающую компанию требуется менеджер по продажам металлопроката с зарплатой до 200 тыс. руб. От кандидата требуются опыт в продажах не менее одного года, навык работы в «1С» и CRM-системе, а также артистизм, широкий кругозор и грамотная речь. Сотрудник будет расширять клиентскую базу в сегменте В2В, вести активные продажи, развивать отношения с имеющимися заказчиками и заниматься ведением отчетности. Заработная плата такого специалиста состоит из оклада, процента с продаж и премии.

Столько же может получать автослесарь-моторист. В его обязанности будет входить капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. От соискателя требуется профильное образование по специальности, опыт работы не менее пяти лет и знание нюансов ремонта двигателей Cummins, ЗМЗ, УМЗ. Компания предоставляет спецодежду и инструменты для работы.

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