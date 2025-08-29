Разделы

SsangYong Motor Company

SsangYong Motor Company

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
27.04.2017 Carmart начал онлайн-продажи новых автомобилей Lifan 1
19.04.2017 На «Яндекс.Маркете» начались продажи новых автомобилей 1
05.04.2016 УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP» 1
20.10.2015 «Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» 1
16.08.2013 Panasonic массово внедрит QNX в автомобили 1
05.06.2012 Автодилер «Авалюкс» внедрил систему управления от «Инталев» 1
14.07.2010 «Синтерра» объединила каналами передачи данных телекоммуникационные узлы компании Sollers 1
29.12.2009 Во Владивостоке открыто автомобильное производство SOLLERS 1
07.06.2007 Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе 2

8690 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 64 1
Yandex - Яндекс 8052 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
Инталев - Intalev 274 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Oracle Corporation 6798 1
Naumen - Наумен 665 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 8
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 77 6
Ford 417 5
Hyundai Motor Company 406 4
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 4
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 4
Mazda Motor Corporation 71 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Honda Motor Company - HND 237 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 470 2
Lifan 6 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Renault Groupe 162 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 37 1
Fresh Auto Сеть автосалонов 1 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Volkswagen Audi Group 220 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
Северсталь ПАО - Severstal 535 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Максимум ГК 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5084 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1466 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 186 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13068 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32839 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11031 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12091 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7055 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1045 2
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 166 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1351 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1263 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26511 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21507 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8606 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 717 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14289 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6097 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4301 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2561 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 836 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 407 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12673 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 108 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16512 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7780 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5746 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3954 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Управление финансами - Financial management 627 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12017 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2516 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 479 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1065 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 800 1
1С:ERP Управление предприятием 663 2
Linux OS 10588 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 203 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 622 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 974 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 86 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1093 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Microsoft Windows 16098 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 180 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1444 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1415 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Siemens Teamcenter 67 1
Stellantis - Fiat Ducato 4 1
Инталев РОСТ-технологии - результат, обучение, скорость, технология 18 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Путин Владимир 3290 2
Арустамян Вадим 2 2
Швецов Владимир 51 1
Швецов Вадим 4 1
Сударкин Евгений 28 1
Колесников Евгений 17 1
Муромец Юлия 28 1
Громак Светлана 1 1
Стрыгин Илья 3 1
Антипова Юлия 1 1
Kirchner Scott - Киршнер Скотт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 6
Южная Корея - Республика 6784 5
Япония 13425 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2583 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1659 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52933 1
Европа 24493 1
Канада 4949 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 503 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2852 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7731 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19767 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2247 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 333 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 336 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8133 1
Национальный проект 350 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6238 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3085 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 674 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 312 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1524 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5153 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2855 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 752 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1480 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5174 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3293 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14571 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 973 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 726 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2545 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Создано именных указателей - 181742.
