Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга

НИИ «Нептун» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) вошел в научно-производственный Арктический кластер Санкт-Петербурга, который объединяет ведущие научные организации и промышленные предприятия города для реализации совместных проектов по освоению и развитию Арктической зоны России.

Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационные системы, радиолокационные комплексы, средства загоризонтной связи, измерительное оборудование, робототехнические комплексы, георадары для измерения глубин водоемов и толщины ледяного покрова.

НИИ «Нептун» является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов. В частности, предприятием разработана аппаратура связи для оснащения Северного морского пути. Комплекс «Нептун-ПВ/КВ» может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами «река-море». Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, а также цифровой избирательный вызов.

«Сотрудничество в рамках кластера позволит объединить компетенции предприятий для решения вопросов научно-технологического развития Арктики, а также станет драйвером для развития новых направлений и создания новых продуктов. У нашего предприятия накоплен богатый опыт реализации проектов в интересах флота, которые могут успешно использоваться в Арктической зоне», - отметил генеральный директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

Помимо НИИ «Нептун», в Арктический кластер Санкт-Петербурга входят еще несколько предприятий «Росэлектроники» - «Интелтех», ЦНИИ «Электрон», НИИ «Вектор», Завод «Энергия».