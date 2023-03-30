В России запустили производство «телекамер с суперспособностями» для БПЛА

Структуры «Ростеха» внедряют в производство высокочувствительные камеры. В условиях плохой видимости, дальность обзора разработки в 2,5 раза лучше обычной аппаратуры. Такое устройство пригодится как для беспилотников, так и для медицинских исследований и работы в Арктике, уверены разработчики.

Ростех внедряет «зоркий глаз»

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал поставки телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости, сообщает госкорпорация «Ростех». Это высокочувствительное оборудование увеличивает дальность обзора в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки — до 20 км. Модульная конструкция устройства — запатентованное ноу-хау разработчиков.

Устройство моожно внедрить в беспилотники и пилотируемых авиационных аппаратах, сообщают представители «Ростеха». По словам разработчиков — ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») — новые телекамеры также пригодятся «в научных, астрономических и медицинских исследованиях, робототехнике, системах дефектоскопии и безопасности (слежения), системах формирования изображений при слабом освещении, оптико-электронных системах для использования в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе в Арктике».

«Универсальная телевизионная камера создавалась как изделие с повышенными эксплуатационными характеристиками, такими как дальность обнаружения, устойчивость к экстремально низким температурам, способность к распознаванию объектов в условиях плохой видимости и сумерках», — говорит генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Как это работает

Камера способна с высокой точностью определять объекты в условиях, где человеческое зрение практически бессильно, подчеркивают разработчики. Она сконструирована так, что количество шумовых помех сокращается и увеличивается предельная способность прибора обнаруживать предметы, добавляют в «Ростехе».

Фото: «Росэлектроника» «Сверхзоркие» телекамеры ЦНИИ «Электрон» мнгогофункциональны и могут работать в экстимальных условиях

Сейчас ученые разработали три модуля: для съемки в видимом диапазоне, в ультрафиолетовом и инфракрасном. С помощью второго можно обнаружить утечки электроэнергии с линии электропередач, а благодаря последнему — получить качественное изображение, даже в условиях полярной ночи или при плохой погоде.

«Атмосферные осадки: туман, дымка, даже дым для камеры становится полупрозрачным, — рассказал Алексей Вязников. — Можно наблюдать картинку в совершенно экстремальных условиях».

Где производят

Матрицы для сверхчувствительных камер производят в лабораториях ЦНИИ «Электрон» в Санкт-Петербурге. По словам технологического директора научно-производственного предприятия Михаила Четвергова, для ее создания необходимо порядка трех месяцев и более 200 технологических операций.

CNews уточнил у «Ростеха» и ЦНИИ все ли компоненты камеры можно изготовить в России и есть ли уже конкретные договоренности с отечественными производствами на поставку такой камеры для внедрения, например в беспилотники. На момент публикации комментарий в редакцию не поступил.

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Напомним, госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике и с 2009 г. входит в состав «Ростеха». В сам холдинг входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности России.