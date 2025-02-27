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Слепцов Сергей
|27.02.2025
|От фишинга к компрометации данных: новый вектор атак на АСУ ТП 1
|09.11.2004
|ИТ-рынок в России растет за счет экономики 1
|08.06.2004
|Россия: рынок ПО для систем хранения вырос на треть 1
|21.10.2003
|Storage Forum: данные надо хранить 2
Слепцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Dell EMC 5037 2
|IBM - International Business Machines Corp 9450 2
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
|Крок - Croc 1777 1
|HP Inc. 5694 1
|Иванов Юрий 25 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Анни Павел 13 1
|Зейбот Роман 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
|Госрасходы - портал 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
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