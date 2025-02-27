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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169796
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Слепцов Сергей



27.02.2025 От фишинга к компрометации данных: новый вектор атак на АСУ ТП 1
09.11.2004 ИТ-рынок в России растет за счет экономики 1
08.06.2004 Россия: рынок ПО для систем хранения вырос на треть 1
21.10.2003 Storage Forum: данные надо хранить 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Слепцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5037 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1777 1
HP Inc. 5694 1
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1392 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Иванов Юрий 25 1
Шалманов Сергей 201 1
Анни Павел 13 1
Зейбот Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Госрасходы - портал 69 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
IDC - International Data Corporation 4911 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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