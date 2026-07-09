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Индексная книга (каталог) CNews*
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Костин Виталий

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина 1
10.09.2007 Беларусь намечает перспективы сотрудничества с Россией в атомной энергетике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 1
Кобяков Андрей 7 1
Иванов Юрий 33 1
Беларусь - Белоруссия 6258 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2272 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 1
Энергетика - Energy - Energetically 5810 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3374 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
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