Более 900 аварийных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Нижегородской области с начала 2024 года

Система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» в Нижегородской области передала 908 экстренных вызовов от автомобилистов в региональный центр обработки вызовов (ЦОВ) «Системы-112». Порядка 81% из них были совершены в автоматическом режиме, что говорит о высокой тяжести происшествий. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Полная интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» с «Системой-112» Нижегородской области произошла в марте 2022 г.

«За это время госинформсистема передала экстренным службам 4,3 тыс. сообщений об авариях на дорогах региона. Около 4% из них не связаны непосредственно с ДТП. Водители используют кнопку SOS для того, чтобы сообщить о различных происшествиях, например, когда видят, что человеку в соседней машине стало плохо», – сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В среднем за 19 секунд устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», передает все важнейшие данные для оказания помощи пострадавшим. На пульт ЦОВ в цифровом виде поступают данные с точными координатами происшествия, направлением движения, а также общие характеристики транспортного средства. Такая информация позволяет спасателям лучше подготовится к выезду. Госинформсистема интегрирована со всеми действующими в стране «Системами-112».

«С начала текущего года система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям более 44 тыс. аварийных вызовов автомобилистов со всей страны, а за все время работы свыше 386 тыс. Госинформсистема – эффективный инструмент повышения безопасности всех участников дорожного движения и снижения смертности при ДТП, что является одной из приоритетных целей развития страны, определенной Президентом России Владимиром Путиным. Система позволяет с максимальной эффективностью соблюдать общепринятое в медицине катастроф правило «золотого часа», которое гласит, что помощь, оказанная в течение первого часа после аварии, кратно повышает шанс на спасение человеческой жизни», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.