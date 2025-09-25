«Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы

К 2030 г. ИИ компенсирует до 80% кадрового дефицита за счет автоматизации рутинных задач и повышения эффективности. Однако сама технология требует все больше человеческих ресурсов. Только для формирования кадрового резерва по ИИ-направлению отечественные вузы к 2030 г. должны будут подготовить более 10 тыс. сотрудников. Бизнес активно подключается к этим проектам: запущенные ИТ-холдингом «Т1» в ННГУ им. Лобачевского программы бакалавриата помогут выпустить порядка тысячи специалистов. Именно взаимодействие образовательных учреждений и высокотехнологичных компаний позволяет подготовить для рынка кадры с самыми востребованными компетенциями. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Нижегородская область – один из лидеров в цифровой трансформации, в том числе по уровню внедрения ИИ.

«Это значимый показатель, учитывая тот факт, что направление ИИ – одно из самых востребованных и перспективных в наше время. Очень важно оставаться в тренде в этом вопросе и готовить новых специалистов, необходимость в которых только растет. Сегодня ИИ уже помогает нижегородским профильным ведомствам контролировать состояние дорожной инфраструктуры, отслеживать лесоизменения, помогает жителям искать потерянных домашних животных, а медикам – анализировать КТ и МРТ-снимки. Это не весь перечень ИИ-проектов, улучшающих жизнь нижегородцев. И для стабильной работы каждой из таких инициатив нужны квалифицированные кадры», – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В Нижегородской области за последние годы заметно выросло число студентов, изучающих ИТ-специальности: сейчас по этому направлению действует свыше 20 программ бакалавриата и специалитета, охватывающих самые востребованные дисциплины — от искусственного интеллекта до кибербезопасности. ННГУ им. Лобачевского в этом плане задает тренды в ИИ-индустрии для всей страны. Новые проекты охватывают не только подготовку ИТ-разработчиков, но и внедрение ИИ в гуманитарные сферы, таких как медиакоммуникации, искусство, биомедицина, потому что эта технология – базис для формирования новых отраслей и новых профессий.

«В 2025 г. ННГУ вошел в число 20 ведущих вузов страны – участников уникального проекта Минцифры «ТОП-ИТ», направленного на подготовку ИТ-специалистов высшего уровня. Главная особенность этих программ – максимальная практикоориентированность с первого курса. Уже в первом семестре студенты проходят практику в ИТ-компании и решают реальные бизнес-кейсы. Наши индустриальные партнеры в этом проекте – ИТ-холдинг «Т1», 1С, «Яндекс», Yadro. До 1 октября 2025 г. на программы «ТОП-ИТ» в ННГУ будет зачислено более 100 первокурсников», — отметил ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Самыми перспективными профессиями в сфере информационных технологий эксперты называют backend-разработчиков, специалистов по машинному обучению, системных и data-аналитиков, инженеров по управлению ИТ-проектами. По словам Кирилла Булгакова, заместителя генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по продуктам и сервисам, именно по этим направлениям запущены совместные образовательные программы с вузами, а также летние ИТ-лагеря и регулярные стажировки, куда привлекаются лучшие студенты региона. «С 1 сентября 2025 г. ННГУ им. Лобачевского при поддержке «Т1» запустил три новые программы бакалавриата для студентов, которые хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. В числе образовательных дисциплин – дизайн систем, machine learning, системный анализ, управление ИТ-разработкой, облачные технологии, предиктивная аналитика, управление ИТ-проектами и другие курсы. В планах – подготовить тысячу востребованных специалистов, которые сразу смогут работать над задачами бизнеса и обеспечить региону место в числе цифровых лидеров», — отметил Кирилл Булгаков.

Точкой сборки межвузовских и бизнес-индустриальных коллабораций в Нижнем Новгороде уже стал ИТ-кампус «Неймарк». Здесь работают профильные лаборатории по нейроморфному ИИ, когнитивным интерфейсам и цифровой медицине, а с 2025 г. в партнерстве с лидерами ИТ-рынка запущено пять сетевых образовательных программ, включая ИИ и сопутствующие цифровые компетенции.

«В Университете «Неймарк» мы стираем грань между теорией и практикой, фокусируясь на актуальных и перспективных потребностях высокотехнологичного рынка. Гибкие траектории обучения, разработанные совместно с лидерами ИТ-индустрии, и погружение в их реальные проекты позволяют нашим студентам не просто приобретать знания, а сразу оттачивать их на практике. Именно таким мы видим путь к наиболее эффективной подготовке специалистов, которые будут определять ИТ-тренды завтрашнего дня», — сказала директор университета «Неймарк» Гульнара Биккулова.