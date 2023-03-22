«Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона

Правительство Нижегородской области и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») реализуют совместный проект по внедрению технологий «Умного города» во всех муниципальных образованиях региона. Проект «Умный город» будет масштабирован на все муниципальные образования Нижегородской области. Ранее информационная система работала в городах-пилотах: Нижнем Новгороде и Сарове.

«Умный город» объединяет различные информационные системы для управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности.

«Нижегородская область на этапе работы с городами-пилотами показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С момента старта проекта были проведены масштабные подготовительные работы по размещению данной информационной системы, специалисты министерства цифрового развития и связи и «Центра координации проектов цифровой экономики» провели сложную аналитическую работу. Предоставлены ИТ-ресурсы центра обработки данных Нижегородской области, налажена сетевая и серверная инфраструктура, проведена работа по защите информации. Для масштабирования проекта были рассмотрены разные платформы. По результатам конкурсных процедур «Русатом Инфраструктурные решения» разработало интегрированную цифровую платформу. Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Он объединяет в себе сторонние системы и позволяет управлять городской инфраструктурой.

«Нижегородская область – один из лидеров цифровизации городской среды, регионального и муниципального управления. Мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, и сегодня наша задача не просто развернуть технологии «Умного города» в муниципалитетах, а, по сути, создать в регионе единое информационное пространство для жителей и органов власти», – отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

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Единое цифровое пространство будет аккумулировать всю информацию по обращениям граждан, работе муниципальных коммунальных служб, инцидентам. Система будет интегрирована с двумя десятками информационных систем региона, а также с цифровой платформой «Лобачевский» Нижнего Новгорода и системой «Умный город Саров».

«Данные будут поступать, в том числе, в информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит нам повысить качество и скорость принятия управленческих решений, в том числе и что самое важное – по обращениям жителей», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.