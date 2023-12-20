AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ

Генеральный директор АНО «Институт Искусственного интеллекта» (AIRI) Иван Оселедец и директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «Неймарк» Валерий Черепенников подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в присутствии заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.

Договор направлен на развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности в сферах больших данных, искусственного интеллекта, нейроморфных систем и микроэлектроники, информационной безопасности. Стороны планируют принять участие в разработке и реализации сетевых образовательных программ высшего образования по данным направлениям для подготовки высококлассных ИТ-специалистов, а также проведение совместных мероприятий и организацию практик и стажировок студентов.

«Сотрудничество с институтом AIRI представляет собой стратегически важное направление для ИТ-кампуса, поскольку искусственный интеллект, микроэлектроника, анализ больших данных станут одними из ключевых направлений развития научно-образовательной повестки кампуса. Уверен, работа в этом направлении в сотрудничестве с ведущими экспертами отрасли станет основой для дальнейших инновационных разработок, положительно повлияет на научные исследования», – отметил Валерий Черепенников.

На базе ИТ-кампуса «Неймарк» обсуждается создание совместной научно-исследовательской лаборатории «Большие данные и искусственный интеллект» для проведения передовых исследований и разработок систем искусственного интеллекта, решающих реальные практические задачи, создания совместных научных публикаций и популяризации научных знаний.

«Искусственный интеллект остается наиболее динамично развивающимся направлением в компьютерных науках. Сотрудничество академической науки, вузов, образовательных площадок и бизнеса – одно из ключевых условий для развития комплексных и применимых к реальному миру технологий. Совместные усилия открывают новые горизонты для прорывных разработок. Я уверен, что наше партнерство с Неймарк станет драйвером объединения фундаментальных и прикладных знаний для молодых и талантливых специалистов, которых готовит ИТ-кампус», – сказал Иван Оселедец.

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.