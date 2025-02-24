Чернышова Елена
Чернышова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
|Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
|Дёмкин Владимир 10 2
|Чаплинская Светлана 8 2
|Стыщенко Иван 5 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Тарасов Максим 12 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Холинов Андрей 18 1
|Рогозина Ольга 4 1
|Колобов Юрий 4 1
|Наумов Владимир 17 1
|Любимов Александр 14 1
|Панферов Сергей 5 1
|Волкова Наталья 5 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Данилова Ольга 1 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Соколов Павел 14 1
|Вахнин Павел 53 1
|Теплов Павел 17 1
|Чиков Сергей 18 1
|Жуков Андрей 7 1
|Комраков Николай 6 1
|Волков Николай 8 1
|Труненков Сергей 35 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Андрианов Павел 84 1
|Неверов Михаил 4 1
|Попов Павел 20 1
|Заянц Илья 46 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Стекцер Борис 2 1
|Шведов Дмитрий 10 1
|Колупаев Денис 6 1
|Падучева Ольга 1 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Пасечник Ираида 2 1
|Бимаев Олег 8 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Ежов Василий 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
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