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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169286
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Чернышова Елена



24.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернышова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

КСК Технологии 43 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Schneider Electric 575 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Biocad - Биокад 82 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 1
ТехЛАБ 26 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 30 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Группа Самолет 77 1
Транснефть 301 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Волма 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 2
DevOps - Development и Operations 881 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 42 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2511 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1047 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 1
Application store - магазин приложений 1211 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 262 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 292 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2161 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1912 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 220 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 1
Microsoft Outlook 1393 1
Docker - Платформа распределённых приложений 340 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Дёмкин Владимир 10 2
Чаплинская Светлана 8 2
Стыщенко Иван 5 1
Невмержицкая Александра 3 1
Тарасов Максим 12 1
Копаев Геннадий 16 1
Холинов Андрей 18 1
Рогозина Ольга 4 1
Колобов Юрий 4 1
Наумов Владимир 17 1
Любимов Александр 14 1
Панферов Сергей 5 1
Волкова Наталья 5 1
Лукашкин Сергей 26 1
Данилова Ольга 1 1
Юсупов Аркадий 4 1
Соколов Павел 14 1
Вахнин Павел 53 1
Теплов Павел 17 1
Чиков Сергей 18 1
Жуков Андрей 7 1
Комраков Николай 6 1
Волков Николай 8 1
Труненков Сергей 35 1
Алешкин Сергей 65 1
Андрианов Павел 84 1
Неверов Михаил 4 1
Попов Павел 20 1
Заянц Илья 46 1
Суровцев Владимир 18 1
Стекцер Борис 2 1
Шведов Дмитрий 10 1
Колупаев Денис 6 1
Падучева Ольга 1 1
Якоб Дмитрий 15 1
Пасечник Ираида 2 1
Бимаев Олег 8 1
Валиуллин Адель 11 1
Турчановский Дмитрий 12 1
Ежов Василий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Forrester Research 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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