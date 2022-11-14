Utrace вышла на рынок Бахрейна

Track&Trace-решение Utrace Hub интегрировано с национальной системой маркировки Бахрейна. Универсальный коннектор позволил выстроить последовательность и логику передачи данных о фармпродукции, подлежащей маркировке, в регуляторную систему National Health Regulatory Authority (NHRA) за 2 месяца.

Utrace Hub — это облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой. Оно помогает производителям обеспечивать прослеживаемость движения товаров на каждом этапе цепочки поставок. Utrace Hub собирает информацию о продукции и автоматически отправляет ее в государственные системы маркировки в соответствии с требованиями регулятора. Так, в России решение передает во ФГИС МДЛП информацию о более чем 40 операциях, связанных с маркировкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Интеграция Utrace Hub с государственной системой королевства Бахрейн позволит международным фармкомпаниям, работающим или выходящим в регион, точно и в срок передавать сведения о маркированной продукции национальному оператору National Health Regulatory Authority (NHRA). Интеграция с NHRA позволяет выстроить бизнес-логику передачи данных с помощью Utrace HUB в соответствии с требованиями конкретного регулятора.

Правильность маршрута при передаче данных из Utrace Hub в национальную систему Бахрейна при этом обеспечивает так называемый country router. Он позволяет передавать данные в нужную систему в правильном формате, причем независимо от того, содержит ли конкретный файл номенклатурные номера товаров в международной классификации GTIN, или же только SSCC коды паллет и коробов. Работа системы успешно протестирована: система NHRA успешно приняла файл из Utrace Hub и зарегистрировала у себя поступившую информацию.

При настройке взаимодействия между Utrace Hub и NHRA Utrace учитывал локальную специфику. В частности, в Бахрейне используется глобальный стандарт GS1 EPCIS 1.2 для обмена данными между контрагентами. Информационные сообщения EPCIS-формата единовременно транслируют полную цепочку прослеживаемости товаров, подлежащих сериализации в NHRA-MVC. В состав пакета данных входит сообщение об использовании кодов маркировки, данные об агрегировании первичных упаковок в транспортные, а также информация об отгрузке в королевство Бахрейн. Шифрование и подписание документов осуществляется посредством использования протокола обмена AS2, который обеспечивает синхронную передачу данных в реальном времени с немедленными сообщениями о доставке.

«Предпосылкой выхода в Бахрейн стал интерес крупной фармацевтической компании, у которой возникла потребность расширить свое присутствие. Теперь с помощью Utrace HUB фармпроизводитель может работать на новом для себя рынке без необходимости устанавливать сложную и дорогостоящую локальную систему маркировки. Проект интеграции мы смогли реализовать в максимально сжатые сроки, всего за два месяца, в первую очередь благодаря архитектуре UTrace HUB, изначально ориентированной на международные стандарты прослеживаемости EPCIS, а также используя проактивный подход в коммуникациях с местным оператором системы прослеживаемости. Аналогичным образом мы способны помочь нашим клиентам с выходом на другие развивающиеся рынки. Так, сейчас мы активно общаемся с регулятором в Индонезии и проводим оценку потенциальных перспектив на рынке Малайзии», — сказал Василий Савин, директор по консалтингу в Utrace.

Ранее Utrace Hub была успешно интегрирована с национальными системами маркировки Казахстана и Узбекистана.