Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Netzpolitik

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования 1
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Netzpolitik и организации, системы, технологии, персоны:

Elaman GmbH 1 1
Gamma Group 6 1
Finfisher Labs GmbH 1 1
Gamma International GmbH 4 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
Telegram Group 2979 1
Microsoft Corporation - GitHub 1092 1
Sony 6754 1
Microsoft Corporation 25842 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Sony Entertainment 10 1
Uberspace 3 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 39 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 38 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3254 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10124 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 110 1
Repository - Репозиторий 1194 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 498 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3260 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2802 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
YouTube-dl 8 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Google YouTube - Видеохостинг 3015 1
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Галушкин Олег 182 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Германия - Федеративная Республика 13281 2
Узбекистан - Республика 2028 1
Бахрейн - Королевство 137 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
Европа 25014 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2178 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1901 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 612 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
TorrentFreak (TF) 162 1
BuzzFeed 15 1
Daily Mail 58 1
WikiLeaks 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще