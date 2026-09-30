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Uberspace
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Uberspace и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation - GitHub 1098 3
|Microsoft Corporation 25865 3
|Sony 6755 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
|WMG - Warner Music Group 210 2
|Sony Music Entertainment 161 1
|Резонанс НПП 407 1
|Sony Entertainment 10 1
|Pasche Jonas - Паше Йонас 2 2
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
|Reda Julia - Реда Джулия 6 1
|Garcia Ricardo - Гарсиа Рикардо 2 1
|Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
|Германия - Федеративная Республика 13295 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 4
|Германия - Гамбург 185 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
|TorrentFreak (TF) 164 3
|Netzpolitik 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.