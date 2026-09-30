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Uberspace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.09.2026 Правообладатели открывают охоту на крайне живучую программу для скачивания с YouTube, «Вконтакте» и «Яндекс музыки» 1
10.08.2023 Правообладатели победили. Заблокирован сайт знаменитого скандального ПО для скачивания роликов с YouTube 1
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт 1
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Uberspace и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1098 3
Microsoft Corporation 25865 3
Sony 6755 1
X Corp - Twitter 2942 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Sony Music Entertainment 161 1
Резонанс НПП 407 1
Sony Entertainment 10 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 261 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10312 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3262 3
Repository - Репозиторий 1200 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 486 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10152 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8772 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 63 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5900 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11942 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 586 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7957 1
Оповещение и уведомление - Notification 6109 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 501 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10839 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35777 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18265 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28544 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26827 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4496 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 4
YouTube-dl 9 3
Linux OS 11648 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 233 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 337 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1322 1
Google Android 15360 1
Microsoft Windows 10 1957 1
Apple macOS 2462 1
Microsoft Windows 17005 1
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 2
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Garcia Ricardo - Гарсиа Рикардо 2 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Германия - Федеративная Республика 13295 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 4
Германия - Гамбург 185 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5155 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8968 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8316 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 161 2
Английский язык 7070 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 873 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
TorrentFreak (TF) 164 3
Netzpolitik 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
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