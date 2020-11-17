Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub

На GitHub восстановлены репозитории YouTube-dl, приложения для скачивания контента с YouTube. В конце октября 2020 г. их удалили по требованию правообладателей, но теперь в него внесены изменения, не повлиявшие на функциональность и при этом сделавшие его полностью легальным.

Возвращение YouTube-dl

GitHub восстановил репозитории проекта YouTube-dl, удаленные в конце октября 2020 г. из-за жалобы правообладателей. Проект возрожден с минимальными изменениями, не повлиявшими на его возможности, но при этом позволяющими защититься от дальнейших претензий со стороны различных организаций.

Как сообщал CNews, из GitHub было удалено 18 репозиториев, среди которых сам YouTube-dl и 17 его форков. Ситуация получила масштабный резонанс, в том числе и потому, что YouTube-dl – это один из самых популярных не только среди разработчиков ПО для скачивания роликов из интернета, но и в целом на GitHub.

Удаления репозиториев потребовала Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America, RIAA), заявившая, что YouTube-dl предназначен для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Помимо этого, в организации были уверены, что проект используется для распространения аудиозаписей и видеороликов без разрешения владельцев прав на них.

Восстановленный репозиторий YouTube-dl

Позже выяснилось, что RIAA хотела закрыть еще и официальный сайт проекта – youtube-dl.org. Портал TorrentFreak сообщил, что правообладатели обратились к хостеру ресурса, немецкой компании Uberspace, но ее юристы отклонили запрос американской организации. Они сослались на то, что сам сайт ничего не нарушает, поскольку на сайте нет ни программного обеспечения, ни исходных кодов – только ссылки на GitHub.

Что изменилось в приложении

В запросе на удаление репозиториев YouTube-dl организация RIAA пояснила, что в инструкции к YouTube-dl есть примеры скачивания ряда музыкальных композиций, защищенных авторским правом, включая трек Tunnel Vision Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake). Разработчики приложения согласились отредактировать все спорные моменты в текстовых файлах.

Итогом стало исчезновение из инструкции к ПО примеров скачивания композиций, авторские права на которые принадлежат RIAA. Также в разделе часто задаваемых вопросов появилась пометка, что данное приложение не стоит использовать для работы с контентом, защищенным авторскими правами, без разрешения.

В остальном YouTube-dl остался прежним. Разработчики даже выложили на GitHub новую его версию, которая на период блокировки на GitHub была доступна на GitLab – другом крупном хранилище репозиториев.

Кто боролся за восстановление репозиториев

Удаление YouTube-dl с GitHub, который с 2018 г. принадлежит Microsoft, повлекло за собой волну негодования со стороны пользователей и разработчиков. Они безотлагательно начали распространять код YouTube-dl на сторонних сайтах, притом как в виде обычных архивов, так и при помощи более оригинальных способов.

В частности, энтузиасты буквально превратили весь проект в пару PNG-изображений, которые получили распространение, в том числе, в Twitter. Для преобразования изображений в архив с исходным кодом YouTube-dl нужно выполнить ряд команд в консоли под любым дистрибутивом Linux или в среде Windows Subsystem for Linux (WSL, подсистема Linux в составе Windows 10).

Microsoft и GitHub приняли активное участие в решении споров вокруг YouTube-dl

Выражая свое недовольство действиями RIAA, неизвестный разработчик даже прикрепил код проекта прямо к репозиторию GitHub, в котором хранятся официальные уведомления от правообладателей. Даже сама Microsoft решила пойти против правообладателей. Глава GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman), возглавивший сервис после его перехода под крыло Microsoft, заявил, что тоже не очень рад всему происходящему.

YouTube-dl в PNG-формате

Фридман пообещал помочь разработчикам в восстановлении репозиториев, но подчеркнул, что, вероятно, в прежнем виде YouTube-dl существовать перестанет, и что нужно будет удалить из него все спорные моменты. Определенную помощь в возвращении YouTube-dl на GitHub оказали и юристы «Фонда электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation, EFF). Они доказали, что приложение не нарушает раздел 1201 закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), на который как раз и ссылалась RIAA в своей жалобе.

История не должна повториться

Все произошедшее с YouTube-dl прокомментировала и старший policy-менеджер GitHub Эбби Воллмер (Abby Vollmer). По ее словам, после получения жалобы от RIAA у GitHub не было выбора – репозитории пришлось удалить, чтобы не нарушать действующее законодательство. Теперь же, после внесенных в YouTube-dl изменений, на GitHub есть запись о том, что приложение абсолютно легально.

Воллмер добавила, что после случившегося GitHub намерен учредить специальный «Фонд защиты разработчиков» на $1 млн. Деньги будут расходоваться на защиту разработчиков от «необоснованных претензий», связанных с нарушением раздела 1201 DMCA. Также GitHub собирается расширить штат юристов и техспециалистов. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех требований по удалению контента с ресурса, имеющих отношение к 1201 DMCA.

В то же время GitHub больше не позволит пользователям повторно публиковать заблокированный контент на своей платформе, как это произошло с кодами YouTube-dl. Портал внес изменения в свои правила – теперь подобная деятельность будет караться приостановкой или полной блокировкой профиля.