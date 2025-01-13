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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar Space


Solar Space — облачная платформы по подписке для защиты онлайн-сайтов малого и среднего бизнеса от DDoS-, веб-атак и спам-ботов.


13.01.2025 ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space 1
28.12.2024 Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники 1
27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
15.10.2024 Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России 1
07.10.2024 «Солар»: хакеры стали чаще атаковать малый и средний бизнес в российских региона 1
25.09.2024 Платформу для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA включили в реестр отечественного ПО 1
09.09.2024 ГК «Солар»: Число DDoS-атак на Юг России за год выросло в 3,5 раза 2
09.09.2024 ГК «Солар»: хакеры перешли на мультивекторные DDoS-атаки 2
09.09.2024 «Солар» выходит на защиту СМБ: запущена облачная платформа Solar Space для защиты веб-ресурсов среднего и малого бизнеса 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 6
Ростелеком 9700 2
Telegram Group 1983 1
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