Разделы

Безопасность Импортонезависимость
|

Solar Dozor версии 8.0 включен в реестр российского ПО

Программный комплекс Solar Dozor версии 8.0, разработанный архитектором комплексной кибербезопасности ГК «Солар», внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Это упрощает для компаний-заказчиков выбор отечественных альтернатив в рамках импортозамещения, гарантируя соответствие установленным требованиям безопасности.

Еще одним стимулом для перехода на отечественные ИТ-решения стали поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, вступившие в силу 1 января 2025 г. Теперь компаниям, использующим российское программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы (ПАК), включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, доступны повышенные налоговые льготы. Новый закон увеличивает коэффициент по учету затрат на российское ПО и ПАКи с 1,5 до 2. Это означает, что компании могут уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, связанных с приобретением отечественного ПО, умноженную на 2 (то есть получить налоговый вычет в размере 200% от суммы расходов).

Solar Dozor — это российская DLP-система корпоративного класса, которая на протяжении двух десятилетий используется организациями в России и СНГ для защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек данных. Система состоит из 11 модулей и способна обрабатывать широкий спектр типов данных, включая офисные файлы, изображения, сканы документов, чертежи, QR-коды и даже защищенные паролем архивы.

«По данным «Солара», за первые три квартала 2024 г. число утечек информации выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. По нашим прогнозам, этот показатель будет продолжать расти. Включение программного комплекса Solar Dozor в реестр отечественного ПО подтверждает высокую надежность решения в обеспечении комплексной защиты от утечек конфиденциальной информации. Solar Dozor — импортонезависимое решение, которое гарантирует безопасность данных российских организаций. При разработке архитектуры ядра Solar Dozor мы исключаем использование иностранных компонентов, что обеспечивает полную независимость решения от зарубежных технологий», — отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль
Облака

Solar Dozor активно развивается, с каждой версией расширяя возможности для обеспечения безопасности конфиденциальных данных. В версии 8.0, внесенной в реестр реализована функциональность, дополняющая предыдущие версии Solar Dozor: новый модуль Dozor Detective для проведения внутренних расследований в интересах информационной, экономической и внутренней безопасности; режим совместной работы над делом и интерактивная доска для визуального представления материалов расследования; плеер 4D — единая «информационная комната», где в едином пространстве консолидируется вся информация о действиях персоны в каждый момент времени; функция автоматического перевода речи в текст, распознающая более чем 50 языков, для оперативного выявления угроз.

Помимо Solar Dozor, в реестр отечественного ПО внесены и другие продукты и сервисы, разработанные ГК «Солар». В их числе платформа для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, система управления доступом Solar inRights, комплексное решение для контроля безопасности приложений Solar appScreener, программно-аппаратный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, облачная платформа Solar Space, платформ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще