Solar Dozor версии 8.0 включен в реестр российского ПО

Программный комплекс Solar Dozor версии 8.0, разработанный архитектором комплексной кибербезопасности ГК «Солар», внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Это упрощает для компаний-заказчиков выбор отечественных альтернатив в рамках импортозамещения, гарантируя соответствие установленным требованиям безопасности.

Еще одним стимулом для перехода на отечественные ИТ-решения стали поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, вступившие в силу 1 января 2025 г. Теперь компаниям, использующим российское программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы (ПАК), включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, доступны повышенные налоговые льготы. Новый закон увеличивает коэффициент по учету затрат на российское ПО и ПАКи с 1,5 до 2. Это означает, что компании могут уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, связанных с приобретением отечественного ПО, умноженную на 2 (то есть получить налоговый вычет в размере 200% от суммы расходов).

Solar Dozor — это российская DLP-система корпоративного класса, которая на протяжении двух десятилетий используется организациями в России и СНГ для защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек данных. Система состоит из 11 модулей и способна обрабатывать широкий спектр типов данных, включая офисные файлы, изображения, сканы документов, чертежи, QR-коды и даже защищенные паролем архивы.

«По данным «Солара», за первые три квартала 2024 г. число утечек информации выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. По нашим прогнозам, этот показатель будет продолжать расти. Включение программного комплекса Solar Dozor в реестр отечественного ПО подтверждает высокую надежность решения в обеспечении комплексной защиты от утечек конфиденциальной информации. Solar Dozor — импортонезависимое решение, которое гарантирует безопасность данных российских организаций. При разработке архитектуры ядра Solar Dozor мы исключаем использование иностранных компонентов, что обеспечивает полную независимость решения от зарубежных технологий», — отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Solar Dozor активно развивается, с каждой версией расширяя возможности для обеспечения безопасности конфиденциальных данных. В версии 8.0, внесенной в реестр реализована функциональность, дополняющая предыдущие версии Solar Dozor: новый модуль Dozor Detective для проведения внутренних расследований в интересах информационной, экономической и внутренней безопасности; режим совместной работы над делом и интерактивная доска для визуального представления материалов расследования; плеер 4D — единая «информационная комната», где в едином пространстве консолидируется вся информация о действиях персоны в каждый момент времени; функция автоматического перевода речи в текст, распознающая более чем 50 языков, для оперативного выявления угроз.

Помимо Solar Dozor, в реестр отечественного ПО внесены и другие продукты и сервисы, разработанные ГК «Солар». В их числе платформа для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, система управления доступом Solar inRights, комплексное решение для контроля безопасности приложений Solar appScreener, программно-аппаратный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, облачная платформа Solar Space, платформ.