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Мешавкин Дмитрий



23.01.2025 Интеграция ALD Pro и Solar Dozor обеспечивает безопасную миграцию с Windows на Linux 1
10.12.2024 «МойОфис» и ГК «Солар» объявили о совместимости своих продуктов – Solar Dozor и Mailion 1
12.11.2024 Вышла DLP-система Solar Dozor 8.0 с интеллектуальными функциями автоматизации и расширенными возможностями для расследования инцидентов 1
28.06.2024 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с системой предотвращения утечек данных Solar Dozor 1
14.05.2024 ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Мешавкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
8218 1
Telegram Group 1988 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6655 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4987 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2143 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2990 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10764 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5347 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12521 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 1
Микрофон - Microphone 2501 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1246 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 930 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 431 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 767 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1589 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3719 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 226 4
WhatsApp Messenger 1083 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Microsoft Windows 15663 1
Linux OS 9948 1
Apple macOS 2062 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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