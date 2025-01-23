Интеграция ALD Pro и Solar Dozor обеспечивает безопасную миграцию с Windows на Linux

ГК «Солар» и «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, сообщают об усилении сотрудничества в вопросах повышения информационной безопасности за счет совместимости своих решений. Служба каталогов ALD Pro интегрируется с DLP-системой Solar Dozor, что позволяет исключить простои в работе DLP-системы и предотвратить снижение уровня защиты данных в период миграции с Windows на Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В результате значительно уменьшается риск утечки конфиденциальной информации из компаний. Совместимость решений подтверждена результатами, проведенных испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

По данным Минцифры России, на сегодняшний день около 60% российских предприятий и государственных учреждений уже перешли на отечественные программные решения. Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, для госкорпораций и компаний с государственной долей установлены сроки перехода на российский софт: с 1 января 2025 г. они обязаны начать использовать отечественные операционные системы, офисные приложения, антивирусные программы и системы виртуализации.

ALD Pro — это импортонезависимый аналог Active Directory, разработанный на базе Linux. При миграции с Windows на Linux компании могут использовать ALD Pro в качестве службы каталогов, что позволяет интегрировать инструменты для централизованного управления пользователями и автоматизации соответствующим требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, выявляет признаки корпоративного мошенничества, позволяет проводить расследования и заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Нативная Linux-архитектура решения и полнофункциональная поддержка рабочих станций под управлением Linux позволяет использовать Solar Dozor как ключевой компонент защиты корпоративных данных в рамках импортозамещения.

Интеграция решений ALD Pro и Solar Dozor позволяет офицеру безопасности автоматически получать и актуализировать списки сотрудников, учетные записи, должности и информацию о принадлежности к подразделениям или группам, а также своевременно узнавать о появлении новых сотрудников и учетных записей.

Информация, передаваемая из службы каталогов, критически важна для формирования корректных DLP-политик, особенно в агентских решениях. Это позволяет адресно настраивать защитные меры в зависимости от статуса сотрудников и их рабочих мест, а также формировать досье на сотрудников и анализировать их поведение в рамках возможностей UBA (User Behavior Analytics). Такой подход гарантирует не только защиту данных, но и оптимизацию процессов управления информацией, повышая общую безопасность в организации.

«Подтверждение совместимости между Solar Dozor и ALD Pro имеет значительную бизнес-ценность. Это «коробочное решение», которое позволяет начать совместную работу без необходимости в доработках и сложных настройках. Оно исключает простой DLP-системы и деградацию защиты данных в период перехода на Linux, что, снижает риск утечки конфиденциальной информации из компании» — отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Интеграция службы каталогов ALD Pro с системой Solar Dozor предоставляет заказчикам комплексное решение в вопросах не только эффективного управления, но и максимальной защиты информации. Мы уверены, что симбиоз наших решений позволит значительно снизить риски утечек и повысить уровень доверия к своим системам внутри организации. В условиях растущих угроз кибербезопасности, такая синергия становится не просто преимуществом, а необходимостью для успешного ведения бизнеса»,— сказал директор по развитию серверного ПО «Группы Астра» Евгений Паутов.