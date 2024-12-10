«МойОфис» и ГК «Солар» объявили о совместимости своих продуктов – Solar Dozor и Mailion

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, объявили о совместимости своих решений – программного комплекса для противодействия утечкам данных Solar Dozor и корпоративной почтовой системы Mailion.

По результатам функционального тестирования программный комплекс Solar Dozor и почтовая система Mailion подтвердили полную совместимость и корректную работу в единой информационной среде. Благодаря интеграции решений уровень безопасности корпоративных коммуникаций в отечественных компаниях значительно повысится. Это позволит минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, предотвратить несанкционированный доступ к важным данным, а также обеспечить соответствие требованиям регуляторов и снизить риски штрафных санкций.

DLP-система Solar Dozor контролирует все письма и вложения, отправленные через Mailion, анализирует содержащуюся в них информацию на предмет конфиденциальности и принимает решение о допустимости ее отправки на основании настроенных политик безопасности. Система может блокировать отправку сообщений, содержащих конфиденциальную информацию (КИ), или реконструировать, удаляя чувствительные данные, прежде чем отправить их получателю.

Solar Dozor повышает качество расследований в интересах экономической и информационной безопасности, служб собственной безопасности, выявляя признаки корпоративного мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и аффилированности как в режиме онлайн, так и через анализ почтовых архивов с использованием специализированного поискового движка. Система может обрабатывать широкий спектр типов данных, включая офисные файлы, изображения, сканы документов, чертежи, QR-коды и даже защищенные паролем архивы. Кроме того, интегрированное решение можно использовать как дополнительное средство для архивации почтовых данных в случае повреждения основного почтового сервера и отсутствия актуального бэкапа.

Использование интегрированного решения Solar Dozor и Mailion позволяет снизить затраты клиентов на дополнительные проверки, тестирование и доработки, тем самым ускоряя внедрение решений в рамках совместных проектов.

«Почтовая система является основным каналом корпоративных коммуникаций, через который проходит большой объем данных, включая конфиденциальную информацию. Это делает почту уязвимым каналом для утечек данных. Интеграция DLP-системы Solar Dozor с корпоративной почтовой системой Mailion позволяет значительно повысить уровень информационной безопасности и обеспечить непрерывность процессов в компании», – отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Сотрудничество между компаниями ГК «Солар» и «МойОфис» – важный шаг на пути к созданию надежных и безопасных ИТ-экосистем для корпоративного сектора, способных эффективно защищать данные от входящих угроз. Интеграция с DLP-системой Solar Dozor позволит нашим заказчикам получить больше возможностей для контроля почтового трафика, предотвращения утечек информации и поможет избежать финансовых и репутационных рисков», – сказал Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис».