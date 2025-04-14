Коммуникационная платформа от VK Tech и Solar Dozor защитят конфиденциальные данные от утечек

В Оn-Premises версии коммуникационной платформы VK WorkSpace стала доступна интеграция с DLP-системой корпоративного класса Solar Dozor. Совместимость двух решений повышает защиту данных, минимизируя риски разглашения и передачи конфиденциальной информации в приложении VK Teams. Об этом CNews сообщили представители VK.

Solar Dozor держит под контролем все основные каналы передачи данных, такие как корпоративная электронная почта, съемные USB‑носители, иностранные и российские мессенджеры, cоцсети, веб‑почта и веб‑сервисы, а также локальные и облачные файловые хранилища, принтеры и буферы обмена. Кроме того, Solar Dozor работает и «в разрыв» трафика, что обеспечивает блокирование утечек в режиме реального времени.

В результате интеграции с приложением VK Teams, DLP-система анализирует весь трафик в корпоративном мессенджере: текстовые сообщения, документы и файлы в переписке пользователей. Это позволяет в режиме реального времени обнаруживать признаки конфиденциальных сведений в потоке коммуникаций и отслеживать нарушения политик обращения с данными.

Интеграция мессенджера с Solar Dozor дает возможность контролировать доступ к данным, устанавливать запрет на скачивание и просмотр информации. Если система обнаруживает угрозу, она запрещает отправку сообщения, блокирует доступ к файлам и оповещает об инциденте сотрудника службы безопасности.

«В VK Tech мы создаем максимально защищенные сервисы, которые соответствуют требованиям государственных регуляторов и политик информационной безопасности в крупных компаниях. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, ориентируясь на требования бизнеса и текущие реалии российского рынка. Новую интеграцию с DLP-системой Solar Dozor уже успешно опробовали в пилотном проекте с одним из крупных клиентов платформы — теперь эта функциональность доступна для клиентов в Оn-premises инсталляции», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

Согласно данным экспертов «Солара», мессенджеры остаются одним из самых популярных каналов утечек информации, их доля в общем объеме утечек достигает 35%. Поэтому бесконтрольное использование в организации мессенджеров, особенно «бесплатных», может представлять существенную угрозу для бизнеса.

«Использование DLP-системы для контроля мессенджеров снижает риск утечек конфиденциальной информации и позволяет избежать наложения штрафных санкций, в том числе потенциальных оборотных штрафов. В результате интеграции DLP-системы Solar Dozor и приложения VK Teams заказчики получают возможность централизованного контроля информационных потоков, передаваемых в этом мессенджере, таким образом обеспечивая высокий уровень информационной безопасности в своей организации», — сказал Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».