ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor

ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor с улучшенными инструментами контроля передачи графической информации и визуализацией маршрута движения документа.

Solar Dozor – DLP-система, применяемая организациями России и СНГ на протяжении нескольких десятков лет. Система оперативно дорабатывается под запросы заказчиков и способна обрабатывать до 150 млн сообщений в месяц для предотвращения утечек конфиденциальной информации, выявления признаков корпоративного мошенничества и превентивного обнаружения потенциальных угроз.

Новая версия 7.12 пополнилась актуальными функциями – появилась возможность распознавания и блокировки передачи графических данных непосредственно на рабочих станциях сотрудников. Это реализовано на базе технологии оптического распознавания символов (optical character recognition, OCR), которая извлекает текст из файлов основных распространённых графических форматов, таких как bmp, gif, jpg (включая jpeg, jpe, jfif), png, tif/tiff, а также из изображений pdf-файлов. Анализ содержимого таких файлов теперь осуществляется сразу на агенте, что позволяет более оперативно реагировать на нарушения и блокировать попытки утечки через различные каналы, такие как буфер обмена, съемные носители, файловые хранилища.

Также в обновленном Solar Dozor была усовершенствована система защиты графических файлов от утечек без потери производительности. Технология распознавания графических объектов (банковских карт, паспортов, круглых и треугольных печатей) теперь может работать на серверах с графическими процессорами GPU. При использовании GPU среднее количество обрабатываемых изображений в секунду увеличилось с 0,1-3 до 55-135 по сравнению с центральным процессором CPU, что делает возможным использовать для обработки графических данных один сервер вместо нескольких. Это позволяет компаниям увеличить скорость работы DLP-системы, сохраняя высокий уровень производительности, а также сэкономить на инфраструктурных затратах.

Кроме того, в версии 7.12 для графических объектов добавлен новый класс защиты: выявление технических чертежей, оформленных по ГОСТу. Эта функция будет важна для организаций, занимающихся проектированием, производством или научно-техническими разработками.

Новая функция визуализации маршрута документа позволяет отслеживать перемещение файлов от одного участника коммуникации к другому через различные каналы. Отчет в графическом виде отображает информацию об отправителях и получателях документа, а также реквизиты сообщений, съемных носителей, принтеров и сетевых ресурсов, связанных с обработкой документа в указанный период времени. Кроме того, отчёт подсвечивает события безопасности, связанные с искомым документом. Маршрут движения является важным инструментом для служб информационной, экономической и внутренней безопасности при проведении расследований инцидентов. Этот маршрут позволяет оперативно выявить участников переписки, источник распространения конфиденциальной информации и путь её утечки.

«В рамках трека импортозамещения, Solar Dozor теперь поддерживает работу сервера и агентов на ОС Astra Linux 1.7 с включенным механизмом мандатного управления доступом, обеспечивая надежную работу в условиях повышенных требований к безопасности обработки конфиденциальной информации. Серверная и агентская части нашего продукта также совместимы с операционной системой Alt Linux 10, одной из наиболее популярных импортонезависимых ОС», – отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

В новой версии также расширен список поддерживаемых российских коммуникационных сервисов и добавлена возможность контролировать обмен информацией через популярный облачный почтовый сервис «Яндекс 360».

Значительные изменения коснулись обеспечения безопасности использования продукта в ИТ-инфраструктуре. Так, усилена защита от несанкционированного доступа в систему: добавлена двухфакторная аутентификация и блокировка учетной записи после трех неудачных попыток ввода пароля.

В версии 7.12 продолжили планомерный перевод интерфейса на Angular: обновлены зоны «Пользователи» и «Информационные объекты».

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.