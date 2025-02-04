Подтверждена совместимость Solar Dozor и WorksPad

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») успешно завершили испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании мобильных приложений сотрудниками особенно в условиях гибридной и удаленной работы.

Совместимость решений Solar Dozor и WorksPad поможет компаниям минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, избежать штрафных санкций, а также обеспечить соответствие требованиям регуляторов. Эти задачи становятся особенно актуальны в свете вступления с 30 мая 2025 г. в силу 420-ФЗ, который вводит так называемые «оборотные» штрафы за утечку персональных данных. Они зависят от дохода компании за определенный период, а сама утечка подразумевает передачу, предоставление, распространение или открытие доступа к персональной информации третьим лицам.

Интеграция Solar Dozor и WorksPad дает возможность организациям внедрять комплексное решение для безопасной работы сотрудников с конфиденциальной информацией на мобильных устройствах iOS и Android. Решение обеспечивает контроль обработки корпоративной информации, предотвращает утечки персональных и других конфиденциальных данных. Solar Dozor проверяет содержимое передаваемых внутри супераппа WorksPad данных на соответствие политикам безопасности, и в случае обнаружения нарушений – оповещает офицера безопасности (работа в режиме мониторинга) либо блокирует передачу с оповещением о нарушении как офицера ИБ, так и пользователя.

«Интеграция Solar Dozor и WorksPad усиливает функциональные возможности обоих продуктов и повышает ценность комплексного решения для наших клиентов. Удаленная работа зачастую связана с использованием личных устройств, что создает риски утечек конфиденциальной информации. Уверены, что интеграция наших решений будет особенно актуальна для заказчиков из цифрового сектора, например финансовой, телекоммуникационной, энергетической и ИТ-отраслей, — отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Мы рады предоставить нашим клиентам решение, интегрирующееся с Solar Dozor. Это позволяет строить комплексную безопасную платформу мобильности, которая, с одной стороны, существенно упрощает работу и повышает продуктивность за счет работы на мобильном устройстве в едином приложении-контейнере, а с другой стороны, обеспечивает комплексную защиту информации и репутации компании с помощью применения проверенной и надежной DLP системы», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

Solar Dozor — высокопроизводительная DLP-система корпоративного класса. Она предназначена для предотвращения утечек информации, выявления корпоративного мошенничества и признаков промышленного шпионажа; помогает проводить служебные расследования и обеспечивает профилактику инцидентов безопасности. Система позволяет блокировать передачу конфиденциальной информации или обеспечивает реконструкцию передаваемых данных, удаляя чувствительные сведения перед их отправкой. Solar Dozor сертифицирован ФСТЭК России и внесен в Единый реестр отечественного ПО.

WorksPad — клиент-серверное корпоративное решение класса EMM для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах. Обеспечивает безопасный доступ с мобильных устройств к корпоративным системам и данным.