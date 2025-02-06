«РуПост» и ГК «Солар» интегрировали Solar Dozor и WorksPad для защиты данных на мобильных устройствах

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, успешно завершили испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании мобильных приложений сотрудниками, в том числе при переходе на гибридный или удаленный формат работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Solar Dozor — DLP-система корпоративного класса. Она предназначена для предотвращения утечек информации, выявления мошенничества и признаков промышленного шпионажа. Решение помогает проводить служебные расследования и обеспечивает профилактику инцидентов безопасности. Система позволяет блокировать передачу конфиденциальной информации или обеспечивает реконструкцию передаваемых данных, удаляя чувствительные сведения перед их отправкой. Solar Dozor сертифицирован ФСТЭК России и внесен в «Реестр отечественного ПО» Минцифры.

WorksPad — корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Суперапп WorksPad обеспечивает защиту данных и предотвращает их утечку за счет установки на мобильное устройство контролируемого компанией клиентом приложения-контейнера.

Совместимость решений поможет компаниям минимизировать риски утечек конфиденциальной информации. Интеграция Solar Dozor и WorksPad позволяет организациям внедрять комплексное решение для безопасной работы сотрудников с конфиденциальной информацией на мобильных устройствах iOS и Android. Решение обеспечивает контроль обработки корпоративной информации. Solar Dozor проверяет содержимое передаваемых внутри супераппа WorksPad данных на соответствие политикам безопасности и в случае обнаружения нарушений оповещает офицера безопасности (работа в режиме мониторинга).

«Интеграция Solar Dozor и WorksPad усиливает функциональные возможности обоих продуктов и повышает ценность комплексного решения для наших клиентов. Удаленная работа зачастую связана с использованием личных устройств, что создает риски утечек конфиденциальной информации. Уверены, что интеграция наших решений будет особенно актуальна цифрового сектора, например, финансовой, телекоммуникационной, энергетической и ИТ-отраслей», — отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Мы рады предоставить нашим клиентам решение, интегрирующееся с Solar Dozor. Это позволяет строить комплексную безопасную платформу мобильности, которая, с одной стороны, существенно упрощает работу и повышает продуктивность за счет работы на мобильном устройстве в едином приложении-контейнере, а с другой — обеспечивает комплексную защиту информации и репутации компании с помощью применения проверенной и надежной DLP‑системы», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».