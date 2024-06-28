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Подтверждена совместимость ОС «Альт» с системой предотвращения утечек данных Solar Dozor

«Базальт СПО» и группа компаний «Солар» протестировали DLP1-систему Solar Dozor на совместимость с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10. По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

С помощью DLP-системы Solar Dozor государственные и коммерческие организации, использующие ОС «Альт», смогут предотвращать инциденты, связанные с утечками информации и корпоративным мошенничеством.

«Альт Рабочая станция» 10 — операционная система для десктопов и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств.

«Альт Сервер» 10 — серверная операционная система, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование.

Операционные системы «Альт» содержат компонент, обеспечивающий выполнение групповых политик, совместимых с MS Active Directory. Это облегчает плавный перевод корпоративной ИТ-инфраструктуры на российские ОС с сохранением управления из единого центра.

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Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, выявляет признаки корпоративного мошенничества, позволяет проводить расследования и заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Система сертифицирована ФСТЭК России и внесена в Единый реестр отечественного ПО.

«В развитии Solar Dozor ГК «Солар» придерживается принципа исключения импортозависимых компонентов при разработке архитектуры ядра. Это упрощается тем, что серверная часть DLP-системы изначально спроектирована и работает под ОС Linux. При этом агентская часть продукта может работать в гетерогенной инфраструктуре за счет поддержки всех ОС – Windows, macOS и Linux, причем набор возможностей для последней аналогичен версии для Windows. Подтверждение совместимости с ОС «Альт», одной из самых популярных ОС семейства Linux в России, – важный шаг в развитии нашего продукта Solar Dozor», – отметил Дмитрий Мешавкин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

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