«Солар»: в преддверии «Черной пятницы» растет количество DDoS-атак и вредоносных ботов

В преддверии и во время крупнейшего сезона распродаж — «Черной пятницы» — эксперты Solar Space фиксируют рост DDoS-атак и вредоносной активности ботов, направленных на онлайн-ритейл, платежные системы и сервисы доставки. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

По данным отраслевых исследований и собственной аналитики Solar Space, нагрузка на инфраструктуру интернет-бизнеса в период распродаж повышается из-за кибератак на 70% и более по сравнению с обычными неделями. В этот период злоумышленники стремятся нарушить работу сайтов, сорвать онлайн-продажи и получить доступ к данным клиентов.

Основные тенденции сезона распродаж

Рост DDoS-активности: в дни «Черной пятницы» фиксируются многовекторные атаки на сайты интернет-магазинов и платёжные API. Мощность отдельных волн достигает миллионов запросов в минуту.

Боты-перекупщики и фальшивые клиенты: около 35% «покупательских» сессий формируются автоматизированными скриптами, которые выкупают товар, создают ложные заказы и мешают реальным покупателям оформить покупку.

Атаки на корзину и платежные формы: до 70% DDoS-инцидентов приходится на процессы оформления заказов и оплаты, где перебои критичны для бизнеса.

Взломы и фишинг: активизируются атаки на личные кабинеты клиентов и сотрудников, массовые фишинговые рассылки под видом акций и купонов «Черной пятницы».

Кто в зоне риска

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Онлайн-магазины и маркетплейсы, испытывающие пик продаж. Сервисы доставки, скидочные агрегаторы и платежные шлюзы. Малый и средний бизнес, не обладающий собственной системой защиты.

Каждый год в период распродаж вместе с наплывом покупателей приходит лавина атак. Особенно страдают малые и средние компании, у которых нет ресурсов для собственной защиты. В результате даже короткий простой может стоить им недельной выручки.

Чтобы защитить интернет-магазин от кибератак, эксперты рекомендуют: провести нагрузочное тестирование и проверить устойчивость сайта к DDoS; включить фильтрацию бот-трафика и WAF-защиту уровня приложений; активировать круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты; заблаговременно протестировать системы оплаты и API-интерфейсы.

