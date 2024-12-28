Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники

Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар»: «С приближением новогодних праздников хактивисты все чаще атакуют сайты компаний среднего и малого бизнеса, которые находятся без должной защиты. Так они надеются лишить россиян подарков и новогоднего настроения, а бизнес - прибыли».

Сервисы по доставке подарков

Злоумышленники через ботов или вручную создают массовые заказы с поддельными данными, что перегружает систему логистики, вызывает путаницу и лишние расходы со стороны бизнеса. Также не исключены DDoS-атаки на сайты небольших курьерских служб, из-за чего сайт по доставке в важный момент может перестать работать, что, в свою очередь, может привести к снижению репутации и потере клиентов.

Салоны красоты

В преддверии Нового года злоумышленники через автоматизированные скрипты массово создают фейковые записи на услуги салонов красоты, что приводит к невозможности настоящим клиентам записаться к мастерам и лишению прибыли. Помимо этого, конкуренты или недоброжелатели могут оставлять негативные отзывы или использовать ботов для создания ложной активности на сайтах салонов. В дополнение хакеры могут украсть базы клиентов, чтобы затем использовать для шантажа или угрозы продажи конкурентам.

Сайты небольших отелей и местных туроператоров в разных регионах России

Угроза DDoS-атак становятся особенно актуальна перед зимними каникулами – пока россияне массово бронируют гостиницы, экскурсии и туры по городам России, хакеры атакуют сайты небольших отелей и туроператоров, находящихся без защиты, чтобы лишить пользователей отдыха, а бизнес – дохода. Помимо этого, туристические компании часто хранят контактные данные, номера паспортов и другую конфиденциальную информацию, которая может быть украдена и продана на черном рынке.

Организациям вне зависимости от уровня дохода необходимо постоянно совершенствовать свои меры кибербезопасности, внедрять многоуровневую защиту и проводить регулярные проверки уязвимостей. Небольшим компаниям мы рекомендуем использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе сразу несколько инструментов для защиты своего онлайн-ресурса. Только такой подход позволит минимизировать риски и сократить ущерб от атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы.