«Солар» выходит на защиту СМБ: запущена облачная платформа Solar Space для защиты веб-ресурсов среднего и малого бизнеса

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, объявляет о запуске Solar Space — облачной платформы по подписке для защиты онлайн-сайтов малого и среднего бизнеса от DDoS-, веб-атак и спам-ботов. Решение от ИБ-экспертов за счет доступности тарифов и простого подключения поможет небольшим компаниям защитить веб-ресурсы от популярных киберугроз и сопутствующих убытков без необходимости закупки дорогостоящего оборудования и расширения штата ИБ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Сегодня хакеры атакуют веб-ресурсы не только крупных российских организаций, нарушение работы которых может прямо повлиять на экономику и безопасность страны, но и небольших компаний из разных регионов России — чтобы лишить онлайн-бизнес заработка и вызвать недовольство россиян, которые из-за атак не могут получить доступ к нужным услугам. При этом далеко не все организации имеют бюджет на развитие ИБ в компании, а эксперты «Солара» не раз фиксировали рост атак в зависимости от сезона: на онлайн-магазины товаров и онлайн-игр — в периоды распродаж; на курьерские сервисы, сайты по доставке еды, цветов или подарков — перед праздниками; на сайты мини-отелей, глэмпингов или турфирм — перед сезоном отпусков и т.д.

Также из-за киберхулиганов под угрозой постоянно находится работа сайтов СМИ, стоматологий и косметологических центров, НКО и образовательных организаций. Платформа от экспертов по отражению кибератак разного уровня и мощности призвана с легкостью без высоких затрат решить вопрос с ИБ-защитой веб-ресурсов небольших компаний.

Solar Space обеспечивает защиту онлайн-ресурсов среднего и малого бизнеса (СМБ) за счет трех продуктов: Web AntiDDoS — отражает атаки на сайты и веб-приложения и обеспечивает их доступность; Web AntiBot — блокирует ботов (создают ложные спам-заявки и подбирают логины и пароли к аккаунтам клиентов), что избавляет менеджеров по продажам от обработки фейковых заявок и защищает личные данные покупателей; WAF Lite — защищает от взлома и подмены контента на сайтах и веб-приложениях с автоматическим подключением услуги и использованием готовых шаблонов настроек.

Облачная платформа работает по принципу ежемесячной подписки. Компания может самостоятельно выбрать один из трех тарифов, включающих один (Web AntiDDoS), два (Web AntiDDoS+ Web AntiBot) или три продукта (Web AntiDDoS+ Web AntiBot + WAF Lite). Все продукты, включая платформу, разработаны в России и включены в Реестр отечественного ПО.

Подключение решений к инфраструктуре заказчика происходит за 20 минут, даже если его ресурсы находится под атакой — для этого бизнесу нужно подтвердить права на домен сайта. Управлять своей подпиской и приобретать дополнительные услуги можно напрямую в личном кабинете.

Платформа в рамках пилотного проекта уже протестирована представителями СМБ из транспортной отрасли, образования, онлайн-торговли и сферы услуг. В будущем к Solar Space планируется подключение дополнительных продуктов для обеспечения полной безопасности сетевого периметра компаний среднего и малого бизнеса. Также в скором времени на платформе станет доступна автоматическая выгрузка отчета об атаках и движениях трафика за выбранный период, который затем можно отправить себе или коллегам на электронную почту.

«В период постоянно эволюционирующих киберугроз любой бизнес вне зависимости от размера может пострадать от хакеров, работающих на конкурентов, шантажистов или обычных киберхулиганов. Также через атаки на СМБ злоумышленники могут взломать более крупные компании, что может негативно сказаться на отношениях с заказчиками. Именно поэтому "Солар", как архитектор комплексной кибербезопасности, запустил платформу для предоставления среднему и малому бизнесу технологий, ранее доступных только корпорациям. Мы уверены, что Solar Space станет одной из главных ступеней для обеспечения киберзащиты малого бизнеса», — сказал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.