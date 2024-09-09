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ГК «Солар»: Число DDoS-атак на Юг России за год выросло в 3,5 раза

Количество DDoS-атак на Южный федеральный округ в I полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло в 5 раз — до 19 тыс. Регион занимает пятое место среди наиболее атакуемых в России. Это следует из отчета ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) на основании анализа DDoS-атак, отраженных сервисом Anti-DDoS платформы Solar MSS. В выборку попало 700 организаций из различных отраслей.

Рост DDoS на округ может говорить о повышении интереса проукраински настроенных хакеров к региону в связи с развитием геополитических событий. Больше всего DDoS-атак в Южном федеральном округе пришлось на телеком-отрасль (32%). Также в регионе хакеры чаще всего атаковали ИТ-отрасль (29%), госсектор (23%) и кредитно-финансовые организации (8%).

На первом месте по количеству DDoS-атак по традиции Москва (150 тыс. DDoS-атак), на втором — Урал (50 тыс.). Третью строчку в топе наиболее атакуемых регионов занимает Поволжье (47 тыс.), четвертую — Сибирь (24 тыс.), а пятое место разделяют Северо-Западный и Южный федеральные округа (по 19 тыс.).

Общее количество DDoS-атак на российские организации в I полугодии 2024 выросло до 355 тыс. — это на 16% больше, чем за весь 2023 г. При этом максимальная мощность одной атаки выросла почти в 7 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 Тбит/с, а максимальная продолжительность снизилась более чем в три раза, до 35 дней. Это означает, что сегодня хакеры оснащены более мощными ботнетами для проведения DDoS-атак, при этом они стали выбирать более краткосрочные и целевые атаки, чтобы избежать обнаружения и более эффективно использовать свои ресурсы.

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Лидером среди разных типов атак в I полугодии 2024 г. стали мультивекторные DDoS-атаки. Они включают в себя несколько типов атак одновременно — например, комбинации SYN Flood, UDP Flood, ICMP и других векторов. Переходы с одного типа атак на другой усложняют обнаружение и защиту, что, в свою очередь, помогает хакерам увеличивать разрушительную силу своих ударов.

«В 2023 г. хакеры «прощупывали» слабыми DDoS-атаками компании из различных отраслей, а затем наносили более прицельные удары. В этом же полугодии злоумышленники переключились на массовые и короткие DDoS-атаки разрушительной мощности, направленные на ресурсы наиболее критичных организаций с целью нарушить их функционирование и, как итог, оказать негативное влияние на экономику и жизнь российских граждан. В связи с этим эксперты ГК «Солар» рекомендуют российским организациям переводить критичные системы на постоянную точечную очистку от DDoS-атак, чтобы сократить время обнаружения и отражения атаки», — сказал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.

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