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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дрюков Владимир



27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях 1
26.11.2024 Почти в каждой компании на просторах СНГ и глобального Юга утекали данные сотрудников 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
25.09.2024 «Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости 1
04.06.2024 Московские организации – в центре внимания киберпреступников 1
21.05.2024 «Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность 1
22.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1
16.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» 1
21.11.2022 Хакерам сократили «зарплату». Размер выкупа за дешифровку данных в России рухнул в десятки раз. В чем причина 1
02.11.2022 «РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак 1
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности 1
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства 1
07.12.2021 «Ростелеком-солар»: Более 90% атак высокопрофессиональных группировок направлены на объекты критической инфраструктуры 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 1
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете 1
08.06.2021 «Ростелеком-Солар» вступил в международное ИБ-сообщество FIRST 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 1
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 1
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
01.12.2020 «Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году 1
26.11.2020 ТМК в партнерстве с «Ростелеком-Солар» создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 1
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях 1
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM 1
30.03.2020 «Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году 1
24.03.2020 «Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Уральском федеральном округе 1
14.01.2020 «Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП 1
17.10.2019 Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО 1
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки 1
24.04.2019 Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании 1
27.11.2018 Исследование «Ростелеком-Solar»: профессионализм киберпреступников стремительно растет 1
27.09.2018 ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак 1
18.05.2018 Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC 1
29.03.2018 Solar Security сообщила о приходе майнеров на смену шифровальщикам 1
20.11.2017 Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ» 1
07.06.2017 «Крок» и Solar Security протестировали схемы взаимодействия при борьбе с кибератаками 1
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Дрюков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 38
Ростелеком 9701 16
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Cisco Systems 5114 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Telegram Group 1983 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Крок - Croc 1777 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Trellix - FireEye 58 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
SolarWinds 49 1
PentestIT - Пентестит 4 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
АйТи 1365 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 7 1
Код Безопасности 616 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Unsplash 763 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
Интеркоммерц КБ 34 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Правительство Челябинской области 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 35
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 8
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 8
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 4
Data monetization - Монетизация данных 1624 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 13
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
РИСЗ - Российской информационной системы здоровья 1 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 6 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
Apple iPhone 6 4862 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
NVision Барьер 648 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Ляпунов Игорь 121 3
Филиппов Максим 48 2
Мурашов Николай 11 2
Прибочий Михаил 44 1
Крохин Валентин 32 1
Фомиченко Сергей 3 1
Берман Кирилл 4 1
Барыкин Сергей 10 1
Якоб Дмитрий 15 1
Новиков Алексей 59 1
Романов Роман 30 1
Заикин Андрей 30 1
Сабанов Алексей 21 1
Волков Максим 34 1
Ермаков Кирилл 7 1
Зубов Евгений 12 1
Бондаренко Сергей 5 1
Мелузов Андрей 15 1
Дудко Дмитрий 11 1
Соловкин Юрий 6 1
Бенгин Владимир 34 1
Моисеев Павел 3 1
Запанов Павел 1 1
Сергиенко Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
Энергетика - Energy - Energetically 5083 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Аренда 2416 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 3
Zecurion Analytics 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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