Дрюков Владимир
Дрюков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
|Ляпунов Игорь 121 3
|Филиппов Максим 48 2
|Мурашов Николай 11 2
|Прибочий Михаил 44 1
|Крохин Валентин 32 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Берман Кирилл 4 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Новиков Алексей 59 1
|Романов Роман 30 1
|Заикин Андрей 30 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Волков Максим 34 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Зубов Евгений 12 1
|Бондаренко Сергей 5 1
|Мелузов Андрей 15 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Соловкин Юрий 6 1
|Бенгин Владимир 34 1
|Моисеев Павел 3 1
|Запанов Павел 1 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 3
|Zecurion Analytics 25 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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