ГК «Солар» запустила услугу архитектора комплексной кибербезопасности

Компания «Солар» объявила о запуске услуги «Архитектор комплексной кибербезопасности», которая поможет крупному бизнесу реализовывать масштабные проекты по обеспечению киберустойчивости. Архитектор возьмет на себя ответственность за все процессы построения защищенной цифровой среды — аудит ИБ-ландшафта, разработку архитектуры, вендоронезависимый выбор технических решений, оркестрацию подрядчиков и финальный результат. Концепция услуги уже прорабатывается для организаций из госсектора, машиностроения, металлургии и транспорта.

Согласно западным исследованиям за 2023–2024 гг., 60% ИБ-директоров считают, что их меры защиты не помогают в полной мере предотвратить атаки и утечки данных. Еще 44% CISO сообщают о трудностях при интеграции различных систем безопасности, а 42% — о плохой координации между командами. Российские компании сталкиваются с похожими проблемами, которые сопровождаются и растущими киберугрозами, требующими системного подхода к построению ИБ, и при этом — отсутствием одного вендора, способного закрыть все потребности в киберзащите крупной организации.

«В текущих условиях перед бизнесом стоит нетривиальная задача: собрать воедино работающий конструктор из множества различных подходов и технологий. Для этого необходим опытный партнер с опытом во всех основных направлениях ИБ. «Солар» обладает необходимой экспертизой, включая многолетний опыт защиты крупнейших инфраструктур страны, построения комплексной безопасности в других компаниях, разработки собственных продуктов, расследования инцидентов и исследования киберугроз. Эти компетенции и легли в основу «Архитектора» — новой услуги, которая поможет крупным компаниям доработать или трансформировать ИБ-инфраструктуру. «Солар» готов взять ответственность и стать для заказчика главным центром управления проектом и единой точкой ответственности за финальный результат», — отметил Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар».

«Архитектор» готов сопровождать самые разные изменения в организациях: масштабирование бизнеса, создание или приобретение дочерних структур, централизацию информационной безопасности внутри холдинга и техническую модернизацию предприятий. Для предоставления услуги центр противодействия кибератакам Solar JSOC выделил команду более чем из 60 ИБ-специалистов.

«Солар» как архитектор комплексной безопасности берет на себя следующие функции: полный аудит и анализ цифровых активов компании; разработка вендоронезависимой технической и процессной архитектуры кибербезопасности, а также дорожной карты ее развития; индивидуальный подбор подрядчиков с экспертизой в предметной области и поиск технических решений; оркестрация участников проекта; контроль реализации всего проекта, включая проверку реальной защищенности создаваемой ИТ-среды; обучение персонала заказчика.

Таким образом, «Архитектор» помогает избежать главных проблем при реализации проектов, формирует системный подход к построению единой киберустойчивой ИБ-инфраструктуры и тем самым содействует стабильному развитию бизнеса.